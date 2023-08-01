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恐怖前男友求復合 竟把女方裸照印成傳單去她公司狂撒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

鄧男不滿交往4年的蘇姓女友不願意復合，竟開車到蘇女工作地點，將交往時偷拍蘇女的裸照打碼後印成傳單狂撒。示意圖／ingimage
鄧男不滿交往4年的蘇姓女友不願意復合，竟開車到蘇女工作地點，將交往時偷拍蘇女的裸照打碼後印成傳單狂撒。示意圖／ingimage

新竹鄧姓男子不滿交往4年的蘇姓女友不願意復合，2021年1月竟開車到蘇女工作地點，將交往時偷拍蘇女的裸照打碼後印成傳單狂撒，事後又傳訊給蘇女恐嚇「我全都會傳到網路上，讓大家看你在床上的表現」。新竹地院依散布竊錄之身體隱私部位內容罪及恐嚇危害安全罪，分別處有期徒刑4月和5月，應執行8月，緩刑2年。

判決書指出，鄧男2015年起和蘇女交往，兩人熱戀時，鄧男趁與蘇女視訊聊天時，偷偷截下有蘇女私密部位的照片2張。鄧男也在蘇女不知情之下，偷偷拍下蘇女在床上的裸照。

不過兩人於2019年8月分手，鄧男分手後想求復合不成，竟在2021年1月18日上午6時46分許，駕駛轎車至蘇女工作的汽車旅館停車場，將蘇女私密部位照片局部模糊化後印成傳單，並撒在現場後離去。

鄧男事後更傳訊恐嚇「你敢交一個，我就敢弄一個…而他的左右鄰居親朋好友都會收到高清照片」、「關於你的一切我全都會傳到網路上，讓大家看你在床上的表現」、「要告你就去告，所有影片照片法官律師兄弟都會看過」、「我大不了關三年，我會纏你一輩子」等語，讓蘇女心生畏懼憤而提告。

法官認為，鄧男明知蘇女無意復合，竟無故散布涉及蘇女身體隱私部位的照片，侵害蘇女隱私及名譽，而且不斷發簡訊、打電話恐嚇等行為，對蘇女身心造成相當大的傷害。

由於鄧男坦承犯行，並與蘇女達成調解，同意給予鄧男自新機會，新竹地院最後依散布竊錄之身體隱私部位內容罪處鄧男有期徒刑4月、恐嚇危害安全罪處有期徒刑5月，應執行有期徒刑8月，易科罰金24萬。緩刑2年，並應支付蘇女損害賠償36萬元。

恐嚇

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