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女友「嘖」一聲被砸瞎 中原助理教授恐關4年...先飛日本發表論文

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中原大學林姓助理教授2年前在古姓前女友住處談股票，因觀念不同且認為古女敷衍、發出「嘖」聲，他拿重達1.35公斤的筆電朝她丟去，古女左眼遭擊中，功能僅剩感覺餘光。一審依傷害致重傷罪判林4年徒刑，台灣高等法院駁回上訴，案件上訴最高法院。林盼到日本發表論文、交流學術，高院裁定提出25萬保證金，3日起可暫解除出境限制。

林姓助理教授為光電博士，古女則在另間大學任教。2021年4月23日凌晨，林因不認同古女的股票投資觀念，加上對方不願意再回他話，他認為古女「態度敷衍」，拾起放在地上的筆電、高舉過肩，「啪」一聲朝她的臉扔擲，導致古女左眼近乎失明。

林否認重傷害犯行，他聲稱是一時生氣，就拿身邊的筆電往床墊的方向丟，丟完後「不知道為什麼筆電會從我手中滑脫砸到她」，他也很驚訝。

古女表示，因聊天時她對林說的話不耐，發出「嘖」的聲音，林往房門走，他叫對方趕快離開，但林說「妳要不要好好的談」就拿起筆電砸她。古女當下瞥見林的臉變得很兇狠。

台北地方法院認為林姓助理教授是有社會生活經驗的成年人，卻只因細故而情緒失控，拿起體積不小、重量不輕的筆電朝人的頭部揮擲，除造成古女頭部外傷、腦震盪、左眼眶骨閉鎖性骨折外，還害得左眼球破，且事後不認罪，依傷害致重傷罪判他4年徒刑。

檢方認為林犯的是「重傷害罪」而不是傷害致重傷罪，而林也自認符合自首，都提上訴。高院認為一審認事用法無違誤，今年2月7日駁回上訴，但案件仍上訴三審。

林姓助理教授犯案後，從2021年5月7日起就遭限制出境出海，最高法院審理期間，現仍限制至明年1月。林表示因公需前往日本參加論文發表、學術交流，他願繳交保證金換取解除8月3日至15日的限制出境。

高院詢問檢察官意見，並審酌學校提出的教職員請假單、邀請函等資料後，認為出國目的並非無據，准許他在提出25萬保證金後，暫時解除出境、出海處分，但自8月16日0時起恢復限制出境、出海。

中原大學林姓助理教授拿重達1.35公斤的筆電砸古姓前女友，古女左眼遭擊中，功能僅剩感覺餘光，一、二審皆依傷害致重傷罪判4年徒刑，案件上訴最高法院。林因欲前往日本參加論文發表與學術交流，聲請暫時解除出境、出海處分，台灣高等法院裁定提出25萬保證金，3日起可暫解除出境限制至15日。圖／聯合報系資料照
中原大學林姓助理教授拿重達1.35公斤的筆電砸古姓前女友，古女左眼遭擊中，功能僅剩感覺餘光，一、二審皆依傷害致重傷罪判4年徒刑，案件上訴最高法院。林因欲前往日本參加論文發表與學術交流，聲請暫時解除出境、出海處分，台灣高等法院裁定提出25萬保證金，3日起可暫解除出境限制至15日。圖／聯合報系資料照

日本 最高法院 中原大學

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