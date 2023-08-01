拿月亮枕包覆男嬰 保母離開半小時他趴睡窒息 父親不原諒
許姓保母受託照料剛出生1個多月的男嬰，在安撫男嬰入睡後離開，半小時後發現男嬰趴睡，沒了呼吸，緊急送醫救治，1個月多仍因休克時間過長造成缺氧性腦病變死亡。男嬰父親哀痛欲絕而提告，許女被依過失致人於死罪起訴，新竹地方法院判她7月徒刑；許女上訴，主張符合「自首」，遭台灣高等法院駁回。
許姓女子領有保母人員技術士證，2021年11月起受託照顧1個多月大的男嬰。
檢方起訴指出，許女明知道男嬰感冒未癒，應該隨時注意她的身體和呼吸狀況，如果要把他放在成人彈簧床墊上入睡，應注意睡眠環境安全，避免扭動身體而成趴睡，影響呼吸順暢。但同年月24日上午11點多安撫男嬰入睡後，她以月亮枕包覆男嬰，讓男嬰睡在主臥室的彈簧墊上，並獨留他在房間內，結果男嬰因扭動身體致面部朝下成趴睡，口鼻部壓迫而窒息。
許女在早上11點55分發現男嬰趴睡、沒了呼吸，隨即呼請救護人員將他送往新竹台大分院急救，但翌月28日下午3點多，男嬰仍不治。
新竹地方法院認為男嬰沒有自理、呼救能力，如果放在床墊上，應注意睡眠環境、避免趴睡，依許女的職業訓練、經驗、能力及當時情形來看，沒有任何不能注意的事，男嬰因休克時間過長造成缺氧性腦病變，併發中樞神經系統與呼吸器官衰竭而死亡，許女明顯有過失。
一審遭處7月徒刑，許姓保母認為太重，上訴高院。她表示，在察覺男嬰有問題後立即連繫救護車，也把當時的情形如實告知警察，符合自首要件，雖然和男嬰父親因和解金沒有共識而破局，但她有和解誠意，請求輕判、宣告緩刑。
高院審理後認為，雖然許女在發現苗頭不對後就撥打119，但是是由醫院通報新竹市警第一分局湳雅派出所處理，接著由第三分局家防官開始調查。員警在前往醫院查證、經許女告知案情前，就已經懷疑她涉案，她是「自白」犯罪而不是「自首」，無從以自首來減刑。
高院認為一審量刑沒有不當或違法，雖然許女是過失犯罪，但她違反注意義務，造成男嬰死亡，且死者父親也沒有原諒之意，不適合緩刑，因此駁回上訴。
刑法第276條規定「因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。」
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