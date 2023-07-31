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基隆地院國民法官專庭 明起連3天審理酒駕撞死人逃逸案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地方法院今天完成國民法官專庭國民法官選任程序，審、檢、辯三方共同選出6位國民法官、4位備位國民法官，他們將與3名職業法官共組合議庭，8月1日到3日審理高姓男子涉嫌酒後駕車，肇事並致人於死，被檢方起訴公共危險案等，全案將於3日宣判。

基隆地院表示，候選國民法官應到110名、實到47名，經審、檢、辯依國民法官法規定，選出6名國民法官、4名備位國民法官後，接續完成國民法官（備位國民法官）宣誓、審前說明程序，8月1日起審理公共危險案。

基隆地院說明6名國民法官、4名備位國民法官背景：

依性別區分：男性8人、女性2人。

依年齡區分：23到30歲3人、31到40歲1人、41到50歲2人、51至60歲1人、61到70歲3人。

依職業區分：科技業1人、電子產業1人、工程業1人、餐飲服務業1人、服務業1人、公務員1人、退休者1人、影視娛樂業1人、倉儲業1人、待業1人。

依居住地區分：仁愛區1人、信義區2人、安樂區2人、中山區2人、中正區2人、七堵區1人。

依教育程度區分：碩士1人、學士4人、專科1人、高中4人。

基隆地院今天組成國民法官專庭，明天起連3天審理酒駕撞死人逃逸案。聯合報系資料照片
基隆地院今天組成國民法官專庭，明天起連3天審理酒駕撞死人逃逸案。聯合報系資料照片

國民法官 基隆

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