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前「棒棒糖堂男孩」詐網友250萬判2年 法官批態度傲慢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前「棒棒堂男孩」團員王勁中上網掩飾真實身分，透過交友軟體向女網友詐騙共250萬餘元，3名女網友提告，台北地院審理，依詐欺得利罪判王有期徒刑2年，另判王得易科罰金的有期徒刑3月。可上訴。

藝名「EDD」的王勁中多年前曾被控利用代購歌后江蕙、韓團的演唱會門票詐財，不過，王陸續還款給被害人，獲不起訴處分。

檢方指控，王勁中2019年透過交友軟體結識葉姓女網友，以捏造的姓名、出生年月日、身分證字號與葉女交往，再以LINE藉口要求葉女投資，葉女交付現金或匯款到指定帳戶給王139萬元，不過，王不提供單據，葉女催款後發現受騙。

2019年10月，王勁中化名結識簡姓女網友，稱在大陸有使用支付寶的需求，要求簡女匯錢，簡女提議按匯率交換貨幣，王勁中隨後出示網路銀行操作畫面截圖，簡女轉帳2萬元給王，但王沒有轉錢還給簡女，簡女報案。

王勁中第3件詐騙案，是王2019年10月透過軟體認識黃姓女網友，捏造需款藉口，黃女2019年10月至2020年7月將110萬元轉給王勁中，黃女後來發現王不還款，以假名行騙，向檢警提告。

判決指出，王出於金錢、物慾的需求，利用被害人對他感情上的信賴，以不實理由使葉女、黃女長期陷於錯誤交付款項，行為不足取。

判決書指出，王勁中出庭聲稱跟其他女生之間的類似案件，都被檢察官不起訴，他多次詐欺女性，個案事實不同、舉證情形也不同，難以曾受不起訴處分確定，就認定這3件案子應無罪。

合議庭批，王犯後否認犯行，開庭時常未到或遲到，經勸諭還會回覆「遲到總比不到好」，又因有原住民身分，經指定辯護人協助訴訟，卻對義務辯護律師不予尊重，口氣及態度足見他對訴訟程序漠視、傲慢，依法判決。

王勁中是前「棒棒糖男孩」成員。（取材自YouTube）
王勁中是前「棒棒糖男孩」成員。（取材自YouTube）

詐騙 提告

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