法務部：施用毒品外役監受刑人 全面驗尿防再犯

法務部今晚表示，立法院三讀修正通過外役監條例部分條文，提高遴選門檻外，針對單純施用、持有毒品的外役監受刑人部分，將以全面驗尿等具體措施，加強管控，以防止再犯。

法務部發布新聞稿指出，為符合外役監階段性處遇的設立目的，達成受刑人復歸社會的矯正目標，同時降低外役監受刑人伺機脫逃或逾期未歸，而造成危害公共秩序、社會安全的風險，而提出「外役監條例」部分條文修正草案，經行政院函請立法院審議，於今天三讀通過。

修正重點包含提高遴選門檻，受刑人須符合有期徒刑執行逾1/3等3種情形，才能參加遴選；不得遴選情形從現行的6款，擴充到15款，犯最輕本刑10年以上之罪便是其中之一。

以及，不得參加外役監遴選的情形也包括，犯毒品危害防制條例之罪，但單純施用、持有毒品（種子）不在此限；犯刑法的妨害公務致重傷、普通強盜罪、加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪等罪；犯人口販運防制法的人口販運罪。

另外，為降低返家探視的制度性風險，三讀通過條文規定，受刑人有妨害外役監秩序等或違反返家探視規定，情節重大，以及受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行等情形之一，外役監應報請法務部矯正署核准後，解送其他監獄執行。

新聞稿也提出4點說明，首先外界質疑這次修法未修正累犯部分，法務部表示，因現行外役監條例原則上仍排除累犯，僅開放前案均為6個月以下有期徒刑輕罪的累犯，惟仍須符合其他遴選要件始有獲選的可能性。

第二，有關單純施用、持有毒品的外役監受刑人部分，法務部也將以全面驗尿等具體措施，加強管控，以防止再犯。

第三，外役監的縮刑制度，將併同「行刑累進處遇條例」全盤檢討修正，以符制度之一貫性及完整性。

最後，外役監遴選會議過程除維持現有書面會議紀錄外，也將錄音錄影，並於「外役監受刑人遴選實施辦法」訂立相關保管及調閱規範，以強化遴選程序的監督機制。