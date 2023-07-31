嘉市黃姓醫師詐領健保費近億元 還億元判緩刑

嘉義市黃姓醫師被控10多年來涉嫌以盜刷健保卡，包括利用民眾打AZ疫苗時盜刷等方式虛報健保費用金額近1億元。黃男坦承犯行與健保署以6000萬元和解，願再支付1600萬元給健保署愛心專戶，嘉義地院依犯詐欺取財罪共5罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，要他填補國家損失再向公庫支付2400萬元、接受法治教育30小時。

約2年前健保署人員發現有名居家訪視病患已死亡，嘉義市黃杉診所仍幫其申報居家訪視費用，查覺事有蹊蹺，追查診所相關申請資料赫然發現涉嫌詐領健保費10多年，金額億元。檢方調查後，依犯詐欺取財、偽造署押、行使業務上登載不實準文書及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。

法院審理，黃彬涉嫌登載不實訪視患者紀錄、其子黃醫師沒有在診所看診，捏造相關病患前來治療、捏造病患就診慢性病連續處方箋、利用民眾接種疫苗時盜刷虛報健保費及擅自調劑藥品交予患者處方箋等5項犯行，計詐得醫療費用9988萬6856元。

法官審酌，黃男以5種不同方式詐領醫療費用，犯罪情節非輕，且危害全民健康保險制度的完整性與正確性。念及他坦承犯行，且與健保署以6000萬元達成和解並支付完畢，也願再支付1600萬元給健保署愛心專戶，有悔悟之心。兼衡已65歲並患有疾病，身體欠佳，事後已與健保署達成和解，健保署也同意給予緩刑等緣由，諭知緩刑5年，為使他澈底填補對國家造成的損害，再命他於緩刑期間繳納公庫2400萬元，並需接受法治教育課程30小時及交付保護管束。可上訴。