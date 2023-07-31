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女子酒醉吐在車內不願賠2千清潔費 推倒計程車司機還罵人
梁姓女子今年某日凌晨飲酒後搭乘計程車回家，不慎嘔吐在車內，司機向梁女收取2000元清潔費用，梁女不服，與司機在住家樓下發生口角、兩人拉扯之際，梁女推倒司機，隨後遭警方移送。台北地檢署今偵結，依涉犯傷害罪及公然侮辱罪嫌起訴梁女。
檢方指出，今年2月時，梁女飲酒後乘坐計程車返回住處，行車期間不慎嘔吐在計程車內，司機向女子求償2000元清潔費用。抵達目的地後，梁女不願支付清潔費，酒醉之際與司機產生爭執，辱罵對方有病、北七等語。司機見狀，隨即拿出手機錄製爭執過程，隨後報警求助。
檢方指出，司機提供的影片有拍到兩人爭執過程及梁女辱罵畫面及聲音，而且司機遭梁女推倒在地，所幸無大礙。北檢今偵結，依涉犯刑法傷害罪及公然侮辱等罪嫌起訴梁女。
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