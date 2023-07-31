前台南經發局長涉貪案 同案建商被告認罪判緩刑

中央社／ 台南31日電

台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉貪案，同案被告建商陳福成爭取以認罪協商換取緩刑，台南地方法院今天判1年徒刑、緩刑2年，在判決確定1年內須向公庫支付新台幣600萬元。

台南地院判決指出，此案經檢察官與被告就願受科刑範圍達成協商合意，且陳福成已認罪，法院不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，依陳福成觸犯共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付600萬元。

此案起於台南地檢署去年3月接獲陳凱凌涉嫌貪污情資後分案偵辦，同年12月21日指揮搜索，在陳凱凌住處查扣新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元及一家工程公司名片等物，檢察官訊問後於12月22日凌晨當庭逮捕向台南地院聲請羈押禁見獲准。

陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購屋名義，夥同建商、代銷公司向銀行超貸296萬元，被依貪污、財產來源不明、洗錢等罪起訴，同案被告建商負責人陳福成、代銷公司負責人翁東明也被依偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴。

台南地院6月27日召開準備程序庭，陳凱凌認罪及願繳回犯罪所得，以爭取交保，但台南地院仍裁定陳凱凌自7月20日起延押2個月。

台南 陳凱凌 台幣

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