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不滿車子違停家門口 屋主怒持鐵鎚砸爛車窗玻璃

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃姓男子不滿李男今年1月時，擅將轎車停放在自己家門口、影響自家進出，竟持鐵鎚砸爛李男轎車前後擋風玻璃和4扇車窗，導致車子玻璃嚴重毀損、不堪使用。新竹地院依毀損他人物品罪，處黃男拘役30日，易科罰金3萬元。

判決書指出，今年1月14日上午11時53分許，黃男不滿住家門前有車輛違停，竟持鐵鎚敲打李男停放於自家門口的轎車，並將前後擋風玻璃、4扇車窗逐一敲破，導致玻璃破碎而不堪使用。

李男發現車子竟遭人砸爛報警提告，並附上8張車損照片、監視器錄影畫面以及估價單作為證據，黃男到案後也坦承，因不滿李男將車停在自家門口，才會將其玻璃砸破。新竹地院最後依毀損他人物品罪，處黃男拘役30日，易科罰金3萬元。

黃男不滿住家門前有車輛違停，竟持鐵鎚敲打李男停放於自家門口的轎車（圖僅示意）。記者黃羿馨／攝影
黃男不滿住家門前有車輛違停，竟持鐵鎚敲打李男停放於自家門口的轎車（圖僅示意）。記者黃羿馨／攝影

新竹 擋風玻璃 監視器

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