酒駕撞死外送員死因待解剖 嘉義第6起國民法官案

嘉義地區今年至今發生6起符合國民法官法案件，包括3起酒駕致死、1起殺害直系血親尊親屬、2起傷害致死，均尚未起訴；其中28日颱風夜酒駕致死案，死者須解剖釐清確切死因。

檢警表示，颱風杜蘇芮來襲時，28日凌晨起，嘉義地區風雨逐漸增強，當天早上嘉義縣市政府緊急宣布停班停課；當天凌晨，55歲外送員蘇姓男子從嘉義縣騎機車要返回台南市新營區住家，行經台1線嘉義縣水上路段時，與28歲曾姓男子駕駛的自小客車發生車禍，蘇男送醫急救仍不治。

嘉義地檢署今天指出，曾男酒測值0.43毫克，曾男成為酒駕過失致死的嫌疑人，根據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果是屬於國民法官法適用案件，這起案件將成為嘉義地區第6起符合國民法官法案件。

檢方表示，檢警28日相驗結果，死者蘇男右下肢開放性骨折，頭部及胸部多處擦挫傷，預計8月2日解剖釐清確切死因。

檢方指出，嘉義地區另外5起符合國民法官法案件，分別為2起酒駕過失致死案；1起盧女不堪長期照顧壓力，涉嫌悶死7旬父親後服藥輕生未遂案，盧女目前羈押在嘉義看守所；2起傷害致死案件，包括蔡男與鄰居因嫌隙發生衝突，鄰居送醫不治，以及2名街友因細故發生衝突扭打，其中葉姓街友被送醫急救仍不治。