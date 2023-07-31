美方性罪犯鑽石監控模式 士檢借鏡定機制阻再犯

士林地檢署。 聯合報系資料照／記者李隆揆攝影 士林地檢署日前召開性侵案件受保護管束人社區監督輔導會議，參考具顯著預防再犯成效的美國佛蒙特州「性罪犯鑽石監控模式」針對假釋或緩刑的性罪犯，擬定嚴密社區監控機制。

士林地檢署發布新聞稿指出，26日擴大召開性侵害案件受保護管束人社區監督輔導網絡會議，檢察長顏迺偉表示，編織溫暖堅韌的社會安全網，是政府一貫的施政重點，然而面對性罪犯者所具有的特殊再犯心理，雖然在監獄服刑時受到專業精神醫師、心理師治療，有助減低其病態心理及再犯危險，但在其假釋後如何防範，可能誘發再犯風險，相對重要。

有鑑於此，法務部之前已參考具顯著預防再犯成效的美國佛蒙特州「性罪犯鑽石監控模式」，針對已取得假釋資格或緩刑的性罪犯，擬定嚴密的社區監控機制，由地方檢察署觀護人主導，整合管區警察隨時查訪，以及社區身心治療等措施，定期召開社區監控會議，深入討論性罪犯動態再犯因子，隨時檢討其再犯危險性，並適時採取測謊、宵禁、指定居住處所、禁止接近特定對象或場所、甚至電子監控等觀護處遇措施，以提升監控層次預防再犯。

新聞稿指出，士檢召開此會議，期許經由公私協力，堅實強韌社會安全網，不漏接社區中任何個案，共同打造幸福安全社會環境。此會議同時也是士檢轄區網絡成員聯繫的重要平台，透過每季討論，一方面提升網絡團隊執行性侵害案件危機處理能力，更有助於掌握中高危險個案的現況，及時因應調整適當處遇，以有效預防再犯。

這次會議，由執行科檢察官、主任觀護人全程參與，加上擴大舉行而集結了受理個案的觀護人、管區員警、治療師、衛生局社區心理衛生中心、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、婦幼警察隊及各警察分局家防官一同加入研討，並聘請三軍總醫院北投分院成人精神科醫師李彥峰及臨床心理師高恒信、張慧敏擔任專家學者，針對中高再犯危險的受保護管束人進行討論，共同制定預防再犯及治療策略。

此外，會議中也針對3名列管中處遇調整的個案進行深入討論，再由專家學者檢視處遇措施並提供專業建議，會議在熱烈討論及深具共識下圓滿結束。