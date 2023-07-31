快訊

飛機坐哪最舒服？ 機長揭「最佳位置」：很多人不知道

謝典林疑為挺郭台銘退出國民黨 侯友宜東京受訪回應了

反擊的狼煙？莫斯科遭無人機攻擊的爆炸之謎

美方性罪犯鑽石監控模式 士檢借鏡定機制阻再犯

中央社／ 台北31日電

士林地檢署。 聯合報系資料照／記者李隆揆攝影
士林地檢署。 聯合報系資料照／記者李隆揆攝影
士林地檢署日前召開性侵案件受保護管束人社區監督輔導會議，參考具顯著預防再犯成效的美國佛蒙特州「性罪犯鑽石監控模式」針對假釋或緩刑的性罪犯，擬定嚴密社區監控機制。

士林地檢署發布新聞稿指出，26日擴大召開性侵害案件受保護管束人社區監督輔導網絡會議，檢察長顏迺偉表示，編織溫暖堅韌的社會安全網，是政府一貫的施政重點，然而面對性罪犯者所具有的特殊再犯心理，雖然在監獄服刑時受到專業精神醫師、心理師治療，有助減低其病態心理及再犯危險，但在其假釋後如何防範，可能誘發再犯風險，相對重要。

有鑑於此，法務部之前已參考具顯著預防再犯成效的美國佛蒙特州「性罪犯鑽石監控模式」，針對已取得假釋資格或緩刑的性罪犯，擬定嚴密的社區監控機制，由地方檢察署觀護人主導，整合管區警察隨時查訪，以及社區身心治療等措施，定期召開社區監控會議，深入討論性罪犯動態再犯因子，隨時檢討其再犯危險性，並適時採取測謊、宵禁、指定居住處所、禁止接近特定對象或場所、甚至電子監控等觀護處遇措施，以提升監控層次預防再犯。

新聞稿指出，士檢召開此會議，期許經由公私協力，堅實強韌社會安全網，不漏接社區中任何個案，共同打造幸福安全社會環境。此會議同時也是士檢轄區網絡成員聯繫的重要平台，透過每季討論，一方面提升網絡團隊執行性侵害案件危機處理能力，更有助於掌握中高危險個案的現況，及時因應調整適當處遇，以有效預防再犯。

這次會議，由執行科檢察官、主任觀護人全程參與，加上擴大舉行而集結了受理個案的觀護人、管區員警、治療師、衛生局社區心理衛生中心、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、婦幼警察隊及各警察分局家防官一同加入研討，並聘請三軍總醫院北投分院成人精神科醫師李彥峰及臨床心理師高恒信、張慧敏擔任專家學者，針對中高再犯危險的受保護管束人進行討論，共同制定預防再犯及治療策略。

此外，會議中也針對3名列管中處遇調整的個案進行深入討論，再由專家學者檢視處遇措施並提供專業建議，會議在熱烈討論及深具共識下圓滿結束。

性侵

延伸閱讀

屏東縣里港志工媽媽站出來 成立社區關懷據點顧長輩

軍情局破天荒遭搜索…女軍官涉「洩國防以外機密」 士檢今證實指揮偵辦中

男持性影像恐嚇女子 士檢首度核發犯罪被害人保護令 防制數位性暴力

炎亞綸案查洩密？士檢深夜澄清：檢警溝通順暢 2盒銅鑼燒交政風室

相關新聞

台商控告立訊董座涉詐欺取財 「女版郭董」罪嫌不足獲不起訴

台商吳政衛控告大陸立訓精密董事長王來春於2007年期間，涉嫌提供價值約19億餘元的香港立訊公司8％股份為酬，邀請他協助深...

收百萬賣官、圖利廠商 竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤重判7年

國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤，被控收取100萬賄款讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，另在疫情期間，許秋澤在鄉公所醫療用口...

濫用藝人合照打廣告 律師：涉這些問題恐需負刑責

也許你還沒碰到，但身邊朋友不免有碰過照片在FB、IG被盜用的事件。藝人也是一樣，像演員高捷最近被爆出，與餐廳老闆的合照被拿來打廣告的新聞；或壯陽藥廠商拿藝人陳建州的照片，搭配聳動「首度公開道歉」的標語做廣告。

軍官投資湯包店虧錢偷國家隊900片口罩 最高法院判關6年半定讞

國防部台北市後備指揮部中校李志交因投資湯包店虧損，3年前督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩時，找上士張政陽偷口罩轉賣，...

美方性罪犯鑽石監控模式 士檢借鏡定機制阻再犯

士林地檢署日前召開性侵案件受保護管束人社區監督輔導會議，參考具顯著預防再犯成效的美國佛蒙特州「性罪犯鑽石監控模式」針對假...

女教練和心儀男靠太近 健身正妹吃醋脫口「1字」挨告罰4千

高雄邱姓女子常到知名健身房運動，她發現王姓健身教練常常藉故接近她的追求者，吃醋的邱女去年10月下午突然朝王女辱罵「死胖子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦