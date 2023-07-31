台商控告立訊董座涉詐欺取財 「女版郭董」罪嫌不足獲不起訴

台商吳政衛控告大陸立訓精密董事長王來春於2007年期間，涉嫌提供價值約19億餘元的香港立訊公司8％股份為酬，邀請他協助深圳立訊公司在大陸上市。吳政衛2013年向王來春要求股權遭拒，兩人疑有簽署1份股權承諾聲明書，不過聲明書筆記鑑定有爭議，吳政衛也未提出僱傭契約等證據，台北地檢署今偵結，以罪嫌不足為由，全案不起訴處分。

不起訴處分書指出，吳政衛控告王來春為了擴張公司版圖，鎖定累積多年技術經驗的台資廠商，獲取品牌及電子大廠訂單。王來春於2007年間以其兄妹經營的香港立訊有限公司8％股份為報酬，換算為深圳立訊精密公司5.336％股權，價值達19億餘元，邀請他加入公司，協助立訊在深圳上市及在台成立辦事處或公司。

不起訴處分書也指出，吳政衛2011年間持有香港聯滔公司全數股權，為公司實際負責人，擁有世界級大廠資格，若立訊能收購香港聯滔公司股權，能縮短深圳立訊精密公司通過供應商認證時間。

吳政衛指控，王來春向他誆稱，深圳立訊將收購香港聯滔公司及其子公司崑山聯滔公司總價的15％價格，作為取得香港聯滔股權對價，並簽署1份股權承諾聲明書。2011年4月12日的鑑價報告估算，香港聯滔淨值約美金205萬元，折合約新台幣5828萬餘元，王來春以1名陳姓女子作為人頭，指示吳政衛將香港聯滔全數股權處分予陳女。同年5月17日，香港聯滔登註冊成為深圳立訊全數持有的子公司，由王來春擔任公司負責人。

不過，吳政衛2013年9月15日向王來春要求先前承諾的5.336％深圳立訊股權報酬遭拒，自認受騙，向北檢提告王來春涉犯刑法詐取財、詐欺得利等罪嫌。

檢方指出，王來春經合法傳喚未到庭，但她具狀辯稱，吳政衛從未提供專業服務協助深圳立訊在大陸上市、未曾承諾給予吳政衛報酬、股權承諾聲明書不是由她簽署，認為吳政衛說法與事實不符。此外，王來春也稱，她不知悉吳政衛及陳女的關係。