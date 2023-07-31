收百萬賣官、圖利廠商 竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤重判7年

新豐鄉前鄉長許秋澤涉收取百萬賄款，讓2鄉民兒子錄取清潔隊及圖利廠商，遭法院重判7年。圖／取自許秋澤臉書 國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤，被控收取100萬賄款讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，另在疫情期間，許秋澤在鄉公所醫療用口罩880萬元採購案中，指示部屬圖利特定廠商。新竹地院依貪汙收賄與圖利罪重判許秋澤有期徒刑7年、褫奪公權4年、犯罪所得100萬元沒收，全案可上訴。

檢方起訴指出，2019年到2020年2月間，許秋澤開出50萬價碼，讓2名鄉民兒子順利進入新豐鄉公所清潔隊，2鄉民分別在宮廟及住處，交付賄款50萬元給許秋澤後，兩人的孩子即獲得錄取。

檢方同時查出，許秋澤連任新豐鄉長期間，因遇上新冠疫情，經鄉民代表會支持，於臨時會通過預算880萬元，採購每人5劑快篩試劑及每戶口罩2盒，並分2波配送至各村長辦公室發放給鄉民。

當時與公所有小額採購合作關係的廠商施品禎，向許秋澤表明有意願投標，許秋澤指示下屬「分數可以打高一點」、「盡量給施品禎做」等語，並自任評選委員會召集人，藉此操控內聘委員在評選階段給予特定廠商高分，使施品禎成為唯一及格者得標，公所並依約給付價款879萬9900元。