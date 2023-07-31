快訊

麗寶賽車場「絕影賽道日」騎士撞護欄死亡 主辦單位最新回應

立院三讀通過「性別工作平等法」 雇主性騷擾最重罰100萬元

不讓謝衣鳯難做人 彰縣議長謝典林說話了： 未來兄弟爬山各自努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍官投資湯包店虧錢偷國家隊900片口罩 最高法院判關6年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

口罩國家隊示意圖。本報資料照片
口罩國家隊示意圖。本報資料照片
國防部台北市後備指揮部中校李志交因投資湯包店虧損，3年前督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩時，找上士張政陽偷口罩轉賣，他一、二審被依貪汙侵占公有財物罪判李10年2月徒刑，被撤銷發回更審；更一審改依侵占職務上持有非公用私有財物罪判6年6月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李志交2020年2月18日起被指派至廣鉞淂公司任督導官，帶隊從事口罩生產作業，並負責點交。李因投資湯包店虧損，需資金周轉，起意利用支援勤務機會，想將口罩變現以換取零星資金。張政陽（已獲緩刑確定）為李志交舊部，李找張到工廠，請張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車載走。

檢調指控，李志交、張政陽2020年2月23日、24日共偷走1500枚醫療用口罩，1000枚分3箱載到高速公路湖口服務區轉賣林姓友人，一、二審認定李志交侵占900枚口罩，送給張政陽200枚，依貪汙侵占公有財物罪判李10年2月徒刑，褫奪公權5年，判決被最高法院撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審認定李志交指示張政陽侵占3箱共約900片口罩，再將其中2箱口罩以8000元代價出售；另口罩未經點交徵用機關前，均屬廣鉞淂公司所有，並非公有財物。

更一審審酌李志交正值青壯，卻利用督導機會犯罪，雖無前科紀錄、素行良好，但犯後未見悔意，依侵占職務上持有非公用私有財物罪改判李6年6月徒刑，褫奪公權3年；案件上訴第三審，最高法院審酌判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

口罩 侵占 國軍

延伸閱讀

她拿刀捅死男友嚇到漏尿 打119報案算「自首」判關11年定讞

台科大生發明口罩配戴辨識系統 奪國科會研究創作獎

前龜山鄉長收賄498萬元 最高法院今判9罪定讞確定要入獄

曾救連勝文的「上帝之手」湯月碧涉貪 更一審這原因未宣判

相關新聞

濫用藝人合照打廣告 律師：涉這些問題恐需負刑責

也許你還沒碰到，但身邊朋友不免有碰過照片在FB、IG被盜用的事件。藝人也是一樣，像演員高捷最近被爆出，與餐廳老闆的合照被拿來打廣告的新聞；或壯陽藥廠商拿藝人陳建州的照片，搭配聳動「首度公開道歉」的標語做廣告。

收百萬賣官、圖利廠商 竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤重判7年

國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤，被控收取100萬賄款讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，另在疫情期間，許秋澤在鄉公所醫療用口...

軍官投資湯包店虧錢偷國家隊900片口罩 最高法院判關6年半定讞

國防部台北市後備指揮部中校李志交因投資湯包店虧損，3年前督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩時，找上士張政陽偷口罩轉賣，...

家長注意！5歲男童鵝肉店奔跑跌進滾燙湯鍋 照顧人有疏失遭判刑

彰化張姓女子幫照顧1名5歲男童期間，因家裡蹲式馬桶小孩不會使用，張就帶他到附近鵝肉店借用廁所，未料男童在廚房走道奔跑被絆...

國防大學中校性騷學生記過2次沒定案 最高行：軍人受憲法保障可興訟

國防大學邱姓中校教師性騷擾自己指導的研究生，校方性別平等教育委員會決議成立性騷擾案件，核定記過2次懲罰；邱向國防大學及國...

父遺囑信託房產幾乎不能動 女兒提告推翻奪回主導權

愈來愈多長輩懂得利用信託制度來保障未成年子女，但對繼承人而言，可能有遺產被「綁住」的感覺，北市劉姓男子與妻離婚多年，罹患重病之際他預立遺囑，將自己持有的10餘筆土地建物，幾乎都以遺囑信託形式給自己的四個妹妹，獨生女雖有拿到房產，卻也以信託形式由姑姑管理，她不甘自己實質上只繼承到一筆土地，在生母協助下與四個姑姑對簿公堂，藉由一項關鍵因素，她推翻了自己父親的遺囑…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦