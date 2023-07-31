女友住處門口塞字條違反保護令 男判拘役30天

嘉義縣44歲男子有多次對女友家庭暴力、違反保護令行為，今年3月間男子以寫著「做人不用那麼髒妳欠的都拿出來還我用不著妳這種無感情的人」的紙條塞入前女友住處大門，女子認為是騷擾報警，檢方聲請簡易判決，嘉義地院簡易庭依違反保護令罪，處拘役30日，得易科罰金可上訴。

男子因對前女友有有家庭暴力行為，經嘉義地方法院於去年5月12日核發民事通常保護令，裁定男子不得對前女友實施家庭暴力、不得騷擾、接觸、跟蹤、通話及通信行為，並應遠離女方住所至少100公尺；今年1月16日裁定，有效期間延長2年，但遠離聲請人居住所部分撤銷。男子在今年3月24日下午5點多，將寫有「做人不用那麼髒妳欠的都拿出來還我用不著妳這種無感情的人」的字條塞入女方住處大門，女子發現後認為是騷擾行為報警，男子坦承不諱。檢察官向法院聲請簡易判決處刑。

簡易庭認為男子犯違反保護令罪，處拘役30日，得易科罰金。

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