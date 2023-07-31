快訊

麗寶賽車場「絕影賽道日」騎士撞護欄死亡 主辦單位最新回應

立院三讀通過「性別工作平等法」 雇主性騷擾最重罰100萬元

不讓謝衣鳯難做人 彰縣議長謝典林說話了： 未來兄弟爬山各自努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長注意！5歲男童鵝肉店奔跑跌進滾燙湯鍋 照顧人有疏失遭判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化張姓女子幫照顧1名5歲男童期間，因家裡蹲式馬桶小孩不會使用，張就帶他到附近鵝肉店借用廁所，未料男童在廚房走道奔跑被絆倒，整個人跌坐進1個高溫滾燙湯鍋內釀全身23.5%燙傷，患部終身排汗功能損傷，法院一、二審都認為張女有疏失，依過失致重傷罪判她3月確定。

檢警調查，張女2021年幫照顧男童時帶他到附近鵝肉店上廁所，卻沒注意店家廚房走道擺有滾燙湯鍋，讓他自己如廁後出來，結果男童絆倒當場坐進湯鍋內，造成臀部、下肢嚴重燙傷；彰化地院一審依過失致重傷害罪判她3月徒刑。

張女上訴主張，她當時非男童保母，彼此無任何契約關係，只是短時間內帶他去廁所，難認有自願承擔照顧男童責任而具保證人地位，且案發前也常陪同男童到該鵝肉店上廁所，未曾發生過任何意外，這次是男童突然在室內奔跑，她沒辦法控制也難以預見結果。

張女認為，一審將保證人地位、注意義務等混為一談，直接認定她具有保證人地位而該當過失致重傷害罪，顯有違誤，另也爭執男童傷勢是否構成刑法上重傷害定義。

台中高分院二審查，張女明知男童年僅5歲，仍同意帶他外出至鵝肉店上廁所，因此帶其外出期間為實際保護兒童之人，顯自願承擔保護照顧男童之義務，而具有保證人地位。

二審也認為，張女之前擔任男童保母時，因男童無法使用她家的蹲式馬桶，而多次帶他去鵝肉店借廁所，可認定張女清楚鵝肉店內廚房、走道的位置，加上走道有鍋爐並擺放烹煮高溫、熱燙食物，禁止員工以外人進入，案發前也放了2個大湯鍋。

二審指出，張女疏於未注意，應在男童上完廁所後牽他至外面離開，反而放任他自己通過走道、廚房，才導致男童絆到其中1鍋湯，重心不穩後跌坐在滾燙的大湯鍋中，認定張女疏失和男童燙傷結果間具因果關係。

二審再函詢醫院，對方回覆男童全身23.5%的二、三度灼傷，排汗功能損失，無法高溫環境工作，疤痕需追蹤至成年，只能改善終身無法痊癒，疤痕及排汗功能永久損傷，符合重大不治或難治之傷害，認定張女上訴無理由，予以駁回，不得上訴。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

傷害罪

延伸閱讀

女童撞翻熱火鍋燙傷 家長要求全額賠償遭拒！監視畫面曝掀論戰

台大生做化學實驗傳手燙傷、頭髮燒焦 校方曝最新狀況

竹北瓦斯氣爆少年全身9成燙傷 舅舅傷心曝「插管治療中」

灑冥紙、動私刑...高雄虐嬰案反轉 衛福部：保母復照得靠提告

相關新聞

濫用藝人合照打廣告 律師：涉這些問題恐需負刑責

也許你還沒碰到，但身邊朋友不免有碰過照片在FB、IG被盜用的事件。藝人也是一樣，像演員高捷最近被爆出，與餐廳老闆的合照被拿來打廣告的新聞；或壯陽藥廠商拿藝人陳建州的照片，搭配聳動「首度公開道歉」的標語做廣告。

軍官投資湯包店虧錢偷國家隊900片口罩 最高法院判關6年半定讞

國防部台北市後備指揮部中校李志交因投資湯包店虧損，3年前督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩時，找上士張政陽偷口罩轉賣，...

家長注意！5歲男童鵝肉店奔跑跌進滾燙湯鍋 照顧人有疏失遭判刑

彰化張姓女子幫照顧1名5歲男童期間，因家裡蹲式馬桶小孩不會使用，張就帶他到附近鵝肉店借用廁所，未料男童在廚房走道奔跑被絆...

收百萬賣官、圖利廠商 竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤重判7年

國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤，被控收取100萬賄款讓2鄉民兒子順利錄取清潔隊員，另在疫情期間，許秋澤在鄉公所醫療用口...

國防大學中校性騷學生被記過2次沒定案 最高行：軍人受憲法保障可興訟

國防大學邱姓中校教師性騷擾自己指導的研究生，校方性別平等教育委員會決議成立性騷擾案件，核定記過2次懲罰；邱向國防大學及國...

父遺囑信託房產幾乎不能動 女兒提告推翻奪回主導權

愈來愈多長輩懂得利用信託制度來保障未成年子女，但對繼承人而言，可能有遺產被「綁住」的感覺，北市劉姓男子與妻離婚多年，罹患重病之際他預立遺囑，將自己持有的10餘筆土地建物，幾乎都以遺囑信託形式給自己的四個妹妹，獨生女雖有拿到房產，卻也以信託形式由姑姑管理，她不甘自己實質上只繼承到一筆土地，在生母協助下與四個姑姑對簿公堂，藉由一項關鍵因素，她推翻了自己父親的遺囑…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦