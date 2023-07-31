家長注意！5歲男童鵝肉店奔跑跌進滾燙湯鍋 照顧人有疏失遭判刑

彰化張姓女子幫照顧1名5歲男童期間，因家裡蹲式馬桶小孩不會使用，張就帶他到附近鵝肉店借用廁所，未料男童在廚房走道奔跑被絆倒，整個人跌坐進1個高溫滾燙湯鍋內釀全身23.5%燙傷，患部終身排汗功能損傷，法院一、二審都認為張女有疏失，依過失致重傷罪判她3月確定。

檢警調查，張女2021年幫照顧男童時帶他到附近鵝肉店上廁所，卻沒注意店家廚房走道擺有滾燙湯鍋，讓他自己如廁後出來，結果男童絆倒當場坐進湯鍋內，造成臀部、下肢嚴重燙傷；彰化地院一審依過失致重傷害罪判她3月徒刑。

張女上訴主張，她當時非男童保母，彼此無任何契約關係，只是短時間內帶他去廁所，難認有自願承擔照顧男童責任而具保證人地位，且案發前也常陪同男童到該鵝肉店上廁所，未曾發生過任何意外，這次是男童突然在室內奔跑，她沒辦法控制也難以預見結果。

張女認為，一審將保證人地位、注意義務等混為一談，直接認定她具有保證人地位而該當過失致重傷害罪，顯有違誤，另也爭執男童傷勢是否構成刑法上重傷害定義。

台中高分院二審查，張女明知男童年僅5歲，仍同意帶他外出至鵝肉店上廁所，因此帶其外出期間為實際保護兒童之人，顯自願承擔保護照顧男童之義務，而具有保證人地位。

二審也認為，張女之前擔任男童保母時，因男童無法使用她家的蹲式馬桶，而多次帶他去鵝肉店借廁所，可認定張女清楚鵝肉店內廚房、走道的位置，加上走道有鍋爐並擺放烹煮高溫、熱燙食物，禁止員工以外人進入，案發前也放了2個大湯鍋。

二審指出，張女疏於未注意，應在男童上完廁所後牽他至外面離開，反而放任他自己通過走道、廚房，才導致男童絆到其中1鍋湯，重心不穩後跌坐在滾燙的大湯鍋中，認定張女疏失和男童燙傷結果間具因果關係。