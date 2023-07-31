新北寵物犬意外墜樓亡 飼主遭罰1萬5000元
高樓住處飼主獨留愛犬在家要注意緊閉門窗，新北市三重區某公寓日前發生犬隻從公寓6樓陽台處墜地死亡意外，飼主痛失愛犬，還被依違反動保法遭處新台幣1萬5000元罰鍰。
新北市政府動保處今天發布新聞稿指出，日前接獲通報，位於三重區的公寓發生犬隻從6樓陽台處墜地意外，飼主當時未在家，接獲房東電話通知後立即返回將犬隻緊急送醫，不幸仍搶救無效死亡。
動保處表示，飼主說明飼養的狗是混種犬，平日並未發現有自行打開陽台落地窗的能力，案發當天出門前已確認屋內門窗皆關好，不知狗如何打開落地窗跑至陽台並發生墜樓意外，飼主對此深感痛心不捨。
動保處指出，飼主雖痛失愛犬，動保處仍依違反動物保護法過失傷害致動物死亡，處飼主1萬5000元罰鍰。
動保處表示，居住高樓層的飼主務必注意居家環境安全管理，為避免寵物墜樓意外，飼主應於陽台內門手把加裝安全鎖及窗戶加裝小格子鐵網等防護措施，外出獨留寵物在家時，應將門窗關好，以避免寵物發生居家意外事故。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言