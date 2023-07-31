新北寵物犬意外墜樓亡 飼主遭罰1萬5000元

愈來愈多長輩懂得利用信託制度來保障未成年子女，但對繼承人而言，可能有遺產被「綁住」的感覺，北市劉姓男子與妻離婚多年，罹患重病之際他預立遺囑，將自己持有的10餘筆土地建物，幾乎都以遺囑信託形式給自己的四個妹妹，獨生女雖有拿到房產，卻也以信託形式由姑姑管理，她不甘自己實質上只繼承到一筆土地，在生母協助下與四個姑姑對簿公堂，藉由一項關鍵因素，她推翻了自己父親的遺囑…

2023-07-31 11:30