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影／行車糾紛爆互毆 2聯結車兄弟蛇行擋路包夾罪加一等

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣濱海路昨天傍晚爆發行車糾紛，駕駛兩輛聯結車的兄弟檔與小貨車爭道，擋住去路並把貨車司機拖下來打，貨車司機的兒子也加入戰局。警方今天原以傷害罪送辦，經調閱行車紀錄器，發現兩輛聯結車以前後包夾及左右擋道等誇張行徑，在大馬路行，晚間再加1條公共危險罪。

經查，兩輛聯結車司機是28歲與26歲的鍾姓兄弟檔，從花蓮送貨到新竹；另一方是52歲小貨車林姓駕駛和他的19歲兒子，工作結束要回宜蘭住家，3車4人昨天傍晚5點多在頭城鎮濱海路3段互毆。

2分鐘的毆打影片被貼在爆料公社臉書，過程火爆，鍾姓兄弟衝下車把小貨車林姓駕駛強拖下來打，林的兒子見父親被打，也跳下車加入戰局，但鍾姓兄弟身形魁梧，一陣拳打腳踢，出拳重擊且拳拳到位，小貨車父子明顯不是對手，雙方戰力懸殊。

過程中，林姓司機一度從貨車車斗拿下電鋸反擊，被對方壓制在道路分隔島，動彈不得，林的兒子被打躺在路上。警方獲報出動快打警力，帶回4人都有大小傷，雙方互告傷害罪送辦。

不過，礁溪警分局今天仔細比對雙方追逐3公里多的行車紀錄器，發現聯結車與小貨車從頭城鎮外澳「小白宮」就已經起糾紛，兄弟檔駕駛的聯結車佔據兩車道，小貨車無法穿越，好不容易找到空隙超了一輛聯結車，卻被猛按喇叭逼到路邊。

途中兩輛聯結車又互換車道、併排擋路，小貨車林姓司機氣到從車窗探頭，疑似怒罵聯結車兄弟駕駛，結果在濱海路3段的全家超商前被前後包夾，更遭這對兄弟檔拖下車爆打。

礁溪警方今下午再度對雙方製作筆錄，認為聯結車司機蛇行、併排擋道及逼車等行徑，嚴重危害道路交通安全，再加1條公共危險罪送辦，並呼籲民眾若遇行車糾紛，可檢具行車紀錄提出檢舉或向警方報案，勿因行車糾紛而鬥毆。

小貨車被兩輛聯結車前後包夾。圖／取自社會事新聞影音
小貨車被兩輛聯結車前後包夾。圖／取自社會事新聞影音
林男從車上拿下電鋸反擊，但施展不開被對方壓制，林的兒子被打到躺在地上。圖／翻攝自爆料公社
林男從車上拿下電鋸反擊，但施展不開被對方壓制，林的兒子被打到躺在地上。圖／翻攝自爆料公社
林男從車上拿下電鋸反擊，但施展不開被對方壓制，並困在道路中央分隔島，動彈不得。圖／翻攝自爆料公社
林男從車上拿下電鋸反擊，但施展不開被對方壓制，並困在道路中央分隔島，動彈不得。圖／翻攝自爆料公社
聯結車的鍾姓兄弟檔把小貨車司機拖下車打，氣氛火爆。圖／翻攝自爆料公社
聯結車的鍾姓兄弟檔把小貨車司機拖下車打，氣氛火爆。圖／翻攝自爆料公社
小貨車司機的兒子也跳下來加入戰局。圖／翻攝自爆料公社
小貨車司機的兒子也跳下來加入戰局。圖／翻攝自爆料公社
兩輛聯結車併排擋道，後方小貨車司機疑似探頭出來罵聯結車兄弟。圖／取自社會事新聞影音
兩輛聯結車併排擋道，後方小貨車司機疑似探頭出來罵聯結車兄弟。圖／取自社會事新聞影音

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