被爆師生戀「女學生2度墮胎」…大學副教授不滿被解聘 上訴遭法院駁回

東部某大學蔡姓副教授4年前遭網友踢爆，他與所指導的黃姓女研究生發生親密性行為，黃女供稱曾兩度為他墮胎，東窗事發後隔年，蔡被校教評會依教師法解聘並做出1年內不得聘任為教師處分，令蔡不服提出行政訴訟，目前由最高行政法院審理中。

該校4年前召開性平會決議受理調查這起師生戀，因有網友兩度在臉書社團發文踢爆蔡的渣男行徑，且校長接獲相似內容投書，而在調查書中，雙方均承認在黃女就學期間，確有師生戀關係，進而發生親密性行為。

黃女指出，在交往1年半至2年期間，曾2度因蔡男墮胎，在她懷孕時，蔡男逼迫她若不墮胎，就必須離開學校。

第一次墮胎發生在黃女懷孕2個月時，蔡男要求她赴高雄手術，因高雄「比較沒有眼線」為由，蔡男說，沒人認識他，在東部的話，容易被發現，因為他的學生太多。

而第二次墮胎，竟是在黃女已懷孕5個月大的時候，黃女對性平委員表示，當時蔡要求她自己去進行人工流產手術，而事後蔡的言語及漠視，都令她遭遇身心產生巨大痛苦。

校方性平會雖委由調查小組進行調查，但蔡質疑校方一再抽換調查報告書，第3版偏採女方說詞，存有重大瑕疵。此外，蔡認為，其一性平調查委員早先有定見，蔡向教育部提出訴願遭駁回，再向高雄高等行政返院提出行政訴訟。

高高行法院審酌，蔡男與黃女之間關係為碩士論文指導老師與學生，雙方權力關係並不對等，尤其，蔡男掌握黃女學習表現，且利用學校計畫資源聘用黃擔任課程助理，要求她在上課時必須出席，卻不從事教學協助工作，與計畫目的相違，讓黃女的學習權益確實受到影響。

在性平調查訪談中，蔡男對於逾越專業本分的師生戀關係，深感痛苦與後悔，但之後卻在校教評會中，否認涉入性平案件，宣稱網路傳言為不實訊息，足見蔡男對其行為，前後態度並不一致。

對於蔡質疑調查書抽換一事，法院認為，校方性平會決議蔡男行為情節重大建議予以解聘，是經全體委員充分討論及表決後的結果，並非單憑個別委員1人即可決定，因此蔡男質疑調查報告書，一再遭到某特定性平會委員修改，實屬無據。

校方解聘蔡男並限制其1年內不得擔任教的理由，主要並不在於蔡與已成年黃女間有師生戀，而是蔡男身為授課教師，對應輔導黃女學業、人際關係等人格教育，卻無視自身專業倫理。而法院認為，蔡主張並無可採，駁回上訴。