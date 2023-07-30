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2男颱風夜竊梅花鹿釀一死一重傷 屏東地院這樣裁定

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

39歲潘姓男子及29歲陳姓男子於27日颱風夜潛入恆春鎮「鹿境」生態園區，帶走2頭2個月大的幼鹿、1頭成鹿，29日落網遭逮，檢方訊後，認定2人涉犯刑法竊盜、侵入土地、毀損罪及違反動物保護法等罪嫌重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院今裁定潘男羈押禁見，陳男則2萬元交保候傳。

檢方指出，2人見颱風杜蘇芮侵台有機可趁，於27日凌晨分別開車至鹿園，由潘男翻越進入園區，破壞鹿群柵欄鎖扣及鍊條，再持繩索綑綁1頭公鹿、2頭小鹿的四肢，隨後搬運至陳男車內，但公鹿體型過大不方便載運，潘男就將公鹿棄置在鹿園牆外後，搭乘陳男的車，載運小鹿離去，尋找買家販售。

檢方訊後認定，2人共同涉犯刑法第321條第1項第2、3、5款，乘颱風災害之際攜帶凶器毀越安全設備竊盜罪、第306條侵入建築物附連圍繞之土地、第354條毀損罪、動物保護法第25條第1款之使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失等罪嫌重大，且有勾串及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今裁押潘男，陳男則2萬元交保。

屏東縣恆春鎮「鹿境」颱風夜遭潘、陳2名男竊賊潛入，捆綁偷走2頭幼鹿、1頭成鹿，訊後潘男遭押，陳男則以2萬元交保。圖／鹿境提供
屏東縣恆春鎮「鹿境」颱風夜遭潘、陳2名男竊賊潛入，捆綁偷走2頭幼鹿、1頭成鹿，訊後潘男遭押，陳男則以2萬元交保。圖／鹿境提供
屏東縣恆春鎮「鹿境」颱風夜遭潘、陳2名男竊賊潛入，捆綁偷走2頭幼鹿、1頭成鹿，訊後潘男遭押，陳男則以2萬元交保。圖／鹿境提供
屏東縣恆春鎮「鹿境」颱風夜遭潘、陳2名男竊賊潛入，捆綁偷走2頭幼鹿、1頭成鹿，訊後潘男遭押，陳男則以2萬元交保。圖／鹿境提供

颱風 小鹿 竊盜 屏東

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