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男夥大卡車司機找「比佛利3劍客」談判 連環飆罵8分鐘引鄰居側目

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東林男去年與同社區住戶林女因故發生爭執，他夥同開大卡車的弟弟到對方住家談判，2人對著門口連環飆罵，戲稱林女一家為「比佛利三劍客」，並大聲威嚇「這麼囂張，我們兄弟處理就好」，遭林女提告，2人不服屏東地院一審判決再上訴，合議庭認定2人犯罪事證明確予以駁回，依恐嚇危害安全罪，判林拘役15天，得易科罰金，不得再上訴。

判決書指出，林男住在屏東縣內埔鄉，他於去年2月晚上7點左右找開大卡車的弟弟，一起到同社區的林女住處，當時對方不在家，2人神情激動朝對方住家大門飆罵，「我比你要瘋，我們兄弟處理就好，你們一家人，比佛利三劍客，出來，不用那麼囂張」，而林男弟弟則稱，「我開大車的啦，這次來你又躲著，下次再開會，我再帶人來，你就難看了」，2人時而抬起右手、時而高舉雙臂，並於門前來回走動，過程叫囂音量之大，引起附近住戶出外查看，並由目睹住家轉告林女，2人因此遭提告。

林男一審遭屏東地方法院依恐嚇危害安全罪，判拘役15天，得易科罰金，他不滿判決再上訴。合議庭審酌證人陳述及監視器畫面等事證，認為林男犯罪事實明確，行為已使林女心生畏懼，危害對方安全，且他犯後沒能真心悔悟，未取得林女諒解，駁回上訴，維持原判，不得再上訴。

屏東縣林姓男子去年夥同開大車的弟弟，到鄰居家門前連環飆罵8分鐘，引起鄰近住戶側目並轉告被罵林女，遭提告，2人不滿一審判決上訴，遭屏東地方法院駁回。圖／聯合報系資料照片
屏東縣林姓男子去年夥同開大車的弟弟，到鄰居家門前連環飆罵8分鐘，引起鄰近住戶側目並轉告被罵林女，遭提告，2人不滿一審判決上訴，遭屏東地方法院駁回。圖／聯合報系資料照片

屏東縣 提告 兄弟 恐嚇

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