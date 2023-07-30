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騎士鬼切遭後車按喇叭怒停路中央惹議 警：雙方皆違規

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄大社區中山路6月發生一起行車糾紛，當事人羅姓男騎士在臉書社團貼文，怒批吳姓男駕駛當時對他瘋狂猛按喇叭，而吳男也氣得在網路公開行車影片，諷刺對方騎車「蛤仔型」竟敢公審他，對此，仁武分局表示，雙方皆違規，6月即已通知2人到案。

31歲吳男6月11日駕車沿著中山路直行，路口處遇上違規闖紅燈的35歲羅男，羅當時從左側以彎道剪線超車方式，險些與吳男發生交通事故，氣得吳男對他鳴按喇叭，沒想到，羅男之後刻意阻擋吳男直行去路，甚至乾脆將機車停放路中央，並下車敲吳車窗要與他理論。

由於，吳當時逕自開車離去，事後羅臉書社團貼文公審，指責吳男對他猛按喇叭的行為。這段行車糾紛經警網蒐發現後，6月即通知雙方到所釐清案情。

「雙方皆違規」警方表示，羅男違規闖紅燈在先，遭後方吳男鳴按喇叭後，非突發狀況行駛途中，竟在車道中暫停，最高可處2萬4000元罰鍰。

至於吳男，依道路交通安全規則，汽車遇有緊急或危險情況時得鳴按喇叭，應以「單響」為原則，並不得連續按鳴三次，每次時間不得超過半秒鐘，而吳不依規定對羅按鳴喇叭，依道交條例，最高可處600元罰鍰。

吳男將行車影片公開網路，並附上羅男臉書貼文。圖／取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
吳男將行車影片公開網路，並附上羅男臉書貼文。圖／取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」

交通違規

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