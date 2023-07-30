台東警洩民眾個資供人討債 懲戒法院判休職1年
台東縣賴姓員警自民國106年至109年間利用警用電腦系統查詢民眾資料，提供張姓友人討債，法院判處緩刑5年確定。懲戒法院判決賴姓員警休職1年，可上訴。
判決指出，賴姓員警自民國106年7月起，分別在台東縣警察局關山分局鹿野分駐所、瑞豐派出所、關山派出所擔任警員，他曾多次因執勤表現優異，被媒體報導。
判決表示，賴姓員警的張姓友人要向債務人催討款項，需要取得債務人聯繫方式，因而找上賴男協助。賴男於106年11月至109年6月間多次登入警政知識聯網及M-Police警用行動電腦查詢9名民眾車籍等個人資料後，提供張男討債。
桃園地檢署偵辦另一起案件時，意外查到賴姓員警洩漏民眾個資情事，賴男到案後坦承不諱，檢察官依洩密、違反個資法等罪起訴，桃園地方法院判刑2年6月，緩刑5年確定。內政部將他移送懲戒。
懲戒法院審理後，審酌賴姓員警損害機關形象、政府信譽及侵犯個人資訊隱私權的逾矩行為，時間甚長，次數亦多，考慮他已坦白認過，判決休職1年，全案可上訴。
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