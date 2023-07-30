八旬翁裸下體「升旗」猥褻女按摩師 二次獲無罪有原因

台中市八旬吳姓老翁在去年初前往南區一家按摩店時，被女按摩師指控，涉裸露「升旗」的下體，還強拉女子的手摸下體抽動10秒時間，不過吳翁否認，一審依女子證述前後不一，加上指控犯行時的監視器畫面，按摩床旁「布廉」都靜止，認事證不足，判無罪，上訴後仍維持一審認定，駁回上訴。

判決指出，八旬吳姓老翁在去年2月25日下午2時許，前往南區一家按摩店，但女按摩師指控，吳翁躺在按摩床時，下半身沒穿褲子，裸露「升旗」的下體，女子靠近欲按摩時，老翁強拉女子的手撫摸下體，上下抽動達10秒時間，過程還導致她的手受傷，掙脫後向店長告知後報案，吳翁被依強制猥褻罪送辦。

一審審理時，吳翁否認涉案，辯稱當天是接受女按摩師招攬才進入店內，當時他身穿西裝外褲，裡面還有兩件衛生長褲、一件四角短褲，接受女子按摩前，身上褲子都在，但女子要按摩時，僅拉下褲子一角，塗抹精油約10秒後，女子即離開，店長即進入按摩室內，店長也有看到當時他身穿衛生褲。

一審審酌，女子對於案發時吳翁到底是下體赤裸，有無穿衛生褲的證述前後不一，起初僅告知店長「有變態」、「露鳥」，沒有提到遭強制猥褻狀況。

另外，根據現場監視器拍攝到的按摩室狀況，因按摩室附近有透光布廉，空間狹小，如果有吳翁強拉女子手摸下體的犯行，布廉勢必會有晃動，但監視器拍到布廉沒有晃動，而女子右手也沒有驗出吳翁的DNA，還有女子證述入按摩室已看到吳翁裸露下體，但女子卻沒有任何處理行為，甚至與吳翁在狹小按摩室長達4分多鐘時間，與常情不符，認定事證不足，判吳翁無罪。