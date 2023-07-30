懷念家鄉味？ 男自印尼輸入十多斤雞腸 貨運公司申報闖關遭逮

拉姓外籍人士懷念家鄉味，竟忽視台灣禽流感防疫規定，於前年透過友人，以網絡陸續購買總重約15公斤的印尼雞肉加工品，委託不知情的貨運公司人員辦理申報手續，企圖將未經檢疫的商品闖關輸入台灣，未料遭海關人員察覺有異，開箱查驗曝光，屏東地方法院依違反動物傳染病防治條例，判他4個月徒刑，可上訴。

起訴書指出，拉姓外籍人士日前接續透過友人，以網際網路自印尼購入炸雞腸、調製雞腸等商品，總計15.17公斤，並委託不知情的貨運公司人員，以進口快遞貨物簡易申報單，向財政部關務署臺北關申報，企圖以航運快遞方式，非法輸入未經檢疫的進口物品，所幸被海關人員發現有異，在桃園機場貨物專區開箱查獲，再由防疫檢疫局消毒封存。