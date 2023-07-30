清大宿舍8年前遭竊 警憑油畫上1枚指紋找出竊賊

新竹翁姓男子2015年間潛入清大學生宿舍想竊取現金財物，但翻遍宿舍內都找不到值錢的東西只好空手而返。警方到場蒐證時，在一幅油畫上採到一枚指紋，但當時比對不出竊賊。未料事後翁男又犯案入監，警方終於在8年後比對出他的身分，新竹地院依竊盜未遂罪判翁男有期徒刑4月，易科罰金12萬。

判決書指出，翁男在2015年10月12日凌晨某時行經清華大學南大校區學生宿舍時，見樹德樓205室學生宿舍無人在其內，竟攀爬窗戶潛入室內，接著翻找櫃子欲偷現金，但因現場沒有任何現金和值錢財物，翁男即自行離去而未得逞。

事後黃姓學生發覺櫃子有被撬開痕跡，經警方到現場採證，發現學生所繪製未乾燥完全的油畫上有一枚指紋，經送交刑事局，初期比對未果，後來翁男因案入獄，刑事局終於在事隔近8年後比對出指紋就是翁男所有。