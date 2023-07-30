清大宿舍8年前遭竊 警憑油畫上1枚指紋找出竊賊
新竹翁姓男子2015年間潛入清大學生宿舍想竊取現金財物，但翻遍宿舍內都找不到值錢的東西只好空手而返。警方到場蒐證時，在一幅油畫上採到一枚指紋，但當時比對不出竊賊。未料事後翁男又犯案入監，警方終於在8年後比對出他的身分，新竹地院依竊盜未遂罪判翁男有期徒刑4月，易科罰金12萬。
判決書指出，翁男在2015年10月12日凌晨某時行經清華大學南大校區學生宿舍時，見樹德樓205室學生宿舍無人在其內，竟攀爬窗戶潛入室內，接著翻找櫃子欲偷現金，但因現場沒有任何現金和值錢財物，翁男即自行離去而未得逞。
事後黃姓學生發覺櫃子有被撬開痕跡，經警方到現場採證，發現學生所繪製未乾燥完全的油畫上有一枚指紋，經送交刑事局，初期比對未果，後來翁男因案入獄，刑事局終於在事隔近8年後比對出指紋就是翁男所有。
翁男到案後，坦承當時有爬學生宿舍窗戶侵入室內。法官認為，翁男不思自食其力賺取所需，所為損害他人財產法益，亦危及社會治安，且曾有竊盜前科、素行不佳，迄今未與被害人達成和解，最後依踰越安全設備侵入住宅竊盜未遂罪，處有期徒刑4月，易科罰金12萬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言