女偷拍丈夫和小三曖味對話觸犯刑法 民事逆轉獲賠30萬

陳姓人妻指控在某公立幼兒園擔任幼教師的許姓女子，與她葉姓丈夫有不當交往，許、葉兩人LINE對話有做愛露骨鹹濕內容；許女否認與葉有性關係，兩人對話純屬玩笑。一審原判陳女敗訴；但台南高分院法官認為，這些親暱對話已逾一般男女社交分際、侵害配偶權，判許須賠30萬元給陳女。

二審判決指出，陳女於2021年9月到11月打開丈夫的手機，查看丈夫與許女的不當親暱對話、並拍下對話內容，兩人對話提到「好想做愛、還傳情趣用品照片，說來玩玩具、先充電」；葉姓人夫與許女還傳訊說「被榨乾了、要睡了；跟妳做過，應該其他人都沒FU吧！」。

許女反控陳女違法竊錄他人隱私對話，不能作為證據。台南高分院民庭法官指陳女因違法竊錄，被台南地院刑庭上訴審判拘役30日，緩刑2年。法官並指陳女雖是違法取證，但陳侵害行為的態樣不重，對於不貞蒐證權有現實上困難，葉男與許女的隱私權在陳女的配偶權前應適度退縮，權衡法益，陳女的蒐證仍可在民事訴訟中採用。

二審法官認為，葉男與許女的親暱曖昧對話，已超越一般男女社交分際，破壞葉男與妻子的感情及家庭；但這些曖昧對話無法佐證葉男與許女有發生過性關係，依雙方身分、經濟等條件，判許女應賠償30萬元慰撫金給陳女，不得再上訴。