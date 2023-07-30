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里長行賄要關求以30萬拚緩刑 法官駁：不能花錢換
苗栗縣後龍鎮溪洲里長李騰宏因涉向兩位選民買票，一審被判刑1年10月、褫奪公權4年，李上訴二審，辯稱已承認犯罪，犯後也知道錯了，希望能以捐出30萬元公益捐，以獲得合議庭宣告緩刑，不過二審認為，若李行賄無入監，會讓人感覺司法「有錢判生、無錢判死」之感，駁回上訴，維持原判。
二審合議庭指出，李騰宏在案件審理期間，雖然提出各種積極參與涉賄活動、捐贈公益團體的證明，也辯稱買票對象僅有2人，對選舉結果影響小，不過刑事判決的目的，不只在預防，也要考慮對於民主社會的影響，此案一審已從輕量刑，而且一審審理至案件尾聲，李才辭職。
合議庭認為，李最後如果沒有入監，或以30萬元公益捐就免罰，會讓外界感覺司法是「有錢判生、無錢判死」，犯罪後找各種訴訟技巧阻擾正義實現，或花錢換緩刑就可以全身而退，這對民主進步有負面影響，因此認定不宣告緩刑，駁回李訴請，維持一審原判。
判決指出，李騰宏是2022年選舉苗栗縣後龍鎮溪洲里里長候選人，他涉嫌在去年底時，委由王姓男子代墊5000元，作為交付詹姓選民的買票對價費用，另外又再向柯姓選民拜票時，將現金3000元放在柯的桌子上，柯看到告知警方，也將3000元提供給警方扣案。
全案一審時認定李違反選罷法，判刑1年10月、褫奪公權4年，李上訴台中高分院抗辯，此案他在偵、審都承認犯罪，當選無效之訴也沒有上訴，沒有浪費司法資源，「已經知道錯了」，此案只有賄選兩位選民，無法影響選舉結果，加上他是務農，妻子只是家庭主婦，如果入監的話，經濟會受到影響，希望能透過30萬元得公益捐，獲得緩刑自新的機會，不過二審合議庭未採納，駁回上訴，仍可上訴。
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