不是我！台南男收上萬元交通裁決書 訴訟結局大逆轉

台南永康警分局員警2年多前經永平街與中山南路口，發現有機車闖紅燈，攔停後依騎士陳報身分證等資料當場舉發，近1年後龔姓男子收到裁決書，遭裁罰1萬1700元且吊銷駕照，喊冤當天未騎乘該車而遭冒名，經調閱當時署名與本人簽名有異，不排除另有其人，法官撤銷原處分。

據調查，2020年9月19日深夜11時15分許，員警行經該路口時，發現該輛機車僅騎士1人闖紅燈，經攔停後，以警用掌上型電腦查證該車號牌資料，及其陳報身分證後，認騎士闖紅燈、駕照吊扣期間駕駛機車等違規，當場製單舉發，騎士也簽收該舉發通知單。

經市府交通局裁罰1萬1700元，吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照，罰鍰及駕駛執照限於2021年9月11日前繳納、繳送。未料，龔收到裁決書後，以遭冒名為由提出陳述意見，經向永康分局查證後，回覆當時員警密錄器影像已無保存，應由龔舉證當時確非其本人駕駛。

龔不服提行政訴訟，他主張，未騎過該機車，也不認識車主，有人冒用其個人資料接受舉發。

交通局指出，舉發員警執行查緝詐騙集團車手勤務時，發現該機車違規攔停後，經警當場以掌電查詢違規人為原告而當場舉發，並由違規人簽收該舉發通知單。雖原告稱遭違規人冒用個人資料，但未提出遭他人冒用的相關證明文件，且距違規日約1 年後才提出違規陳述意見及行政訴訟，不符常理。

且依舉發員警職務報告，當時有詢問違規人駕籍資料，並比對掌電的照片資料，無明顯不實或不符情形而舉發，程序無違誤。

台南地院調閱龔前案違規舉發通知單、駕照吊扣執行資料等，比對當時舉發通知單，發現簽名式樣有所差異。

法官發動職權調查，指車主於舉發員警調查筆錄稱其不認識龔，並就違規當日車輛使用並未明確陳述；比對龔與車主兩人資料，雖於2008年間同在台南分監執行，但無同舍房或工場紀錄；龔2006年間犯交付帳戶之幫助詐欺取財罪，相關個人資料曾遭不法集團所持有。