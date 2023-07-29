路人也險遭撞！男子酒駕撞7汽機車、3民宅 下車搖搖晃晃被逮

洪姓男子今天駕駛黑色自小客車自基隆和平島往市區方向行駛，在色彩屋附近，擦撞1輛機車後失控，再撞擊停路邊1輛自小客車、5輛機車，並造成3間民宅大門損壞，現場2人輕傷未就醫。洪男涉嫌酒駕被逮，依公共危險等罪偵辦。

警方調查，今天下午5點多，洪姓男子（41歲）駕駛黑色自小客車自和平島往市區方向行駛，擦撞卓姓男子所騎乘機車後，再撞擊停在路邊1輛自小客車及5輛機車，洪男的車撞衝力道強大，造成3間民宅大門損壞，現場2人輕傷未就醫。

警方說，撞擊現場一片凌亂，有的車子是停在路邊買東西被撞。目擊者說，看到黑色自小客失控突撞民宅，幸好及時躲開，差點有民眾被撞到，駕駛下車時還搖搖晃晃，疑似酒駕肇事。

由於現場在色彩屋附近，是熱門觀光景點，當時人車很多，正濱所員警獲報到場疏導管制交通。交通隊事故處理小組到場現場繪圖、照相，洪男接受呼氣酒精濃度測試值達0.61mg/l，全案詢問將後依公共危險罪及過失傷害罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康