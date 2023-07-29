用銅板價釣出詐團成員 他再求償撫慰金僅判賠「1塊錢」
台中陳姓女子貪圖2000元酬勞出借戶頭給詐團，導致6人受騙50多萬元，其中1名陳姓男子警覺向165反詐專線詢問後，刻意只匯款「1元」就報警。陳男認為，遭詐害他對人產生懷疑心態，再提民事連同精神撫慰金向陳女求償2萬元，但法院審酌陳男僅財產損害，判陳女應給付他1元，可上訴。
檢警調查，陳女（21歲）2021年12月因身分不詳綽號「小高」網友向她借用金融帳戶，陳女明知現金詐騙猖獗，隨意提供可能被當做人頭戶使用轉入詐款，卻貪圖小高稱借用就提供2000元的酬勞而答應。
後來陳女戶頭果然被詐團使用，前後有5名被害人陸續匯了50萬近來，並由詐團以該戶頭作為金流斷點轉出，但其中1名陳姓男子接到詐騙電話查覺異狀，將向「165反詐諮詢專線」查詢發現，而刻意轉了「1元」到該戶頭後立即報警。
陳女落網坦承貪圖2000元報酬才出借帳戶，並有相關金流佐證；台中地院刑事庭認為，陳女雖無前科，但任意提供戶頭給不詳人士使用，助長詐騙、洗錢犯行，也造成犯罪偵查困難又使6人受害，依幫助洗錢罪判她6月徒刑，併科罰金1萬元。
陳姓男子因匯款「1元」到該戶頭，他再向陳女提民事損害賠償，主張當時接到詐騙訊息，1名暱稱「國哥」網友向他佯稱，將投注金匯入帳戶可幫投注賽事獲利，但自己向165反詐專線查詢發現是詐騙，因此僅轉帳「1元」到該戶頭後立刻報警。
陳男認為，他受有財產損失1元，以及時間既精神傷害1萬9999元，一共向陳女求償2萬元；陳女抗辯稱，對方求償1元他無意見，但陳男明知為詐騙還匯款，認為陳男求償精神損害無理由。
民事庭認為，陳女幫助詐團向陳男詐取財物，致陳男陷於錯誤匯款1元，不法侵害他財產權，認為陳男求償有據。
至於陳男主張被詐欺，害他對人產生懷疑心態，求償時間損失既精神傷害共1萬9999元部分，民事庭認為，陳女幫助詐騙是侵害陳男「財產權」，並非侵害他身體、健康、名譽、自由，或隱私等其他人格法益，認為求償精神撫慰金無理由，判陳女應給付陳男1元。
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