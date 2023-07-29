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法院不准追徵劉冠軍妻子金飾 士檢抗告遭駁回確定

中央社／ 台北29日電

前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳經費，逃亡多年。士林地檢署不服法院不准追徵劉妻孟雯華保管箱內的金飾、珠寶等物品，二度提起抗告。最高法院日前駁回士檢抗告確定。

劉冠軍原為國家安全局總務室出納組上校組長，職掌秘密經費「奉天專案」基金，涉嫌自民國83年起以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款孳息達新台幣1億9000萬餘元。

案經媒體揭露，劉冠軍89年間偷渡至中國，現遭士檢通緝中。此外，台灣高等檢察署以劉冠軍涉嫌投敵並從事間諜活動，在110年間發布通緝。

士林地檢署於案發後查扣劉冠軍名下的股票與存款、劉妻孟雯華名下的台北市文山區豪宅，以及劉妻保管箱內的珠寶、項鍊、金飾等物品，於110年間向士林地方法院聲請單獨宣告沒收。

士院去年4月做出裁定，裁定准許沒收劉冠軍犯罪所得1億5404萬5007元；但劉妻保管箱內珠寶、項鍊、金飾、金幣等物品，因無證據認定為此案犯罪所得，也無從證明為劉冠軍所有，則不得沒收、追徵。

士檢不服，向台灣高等法院提起抗告。高院去年11月駁回士檢聲請，仍裁定不得追徵劉妻保管箱內的珠寶、金飾等物品。士檢再向最高法院提起抗告。

士檢認為，孟雯華長期沒有工作、收入，劉冠軍為全家唯一經濟來源，保管箱內物品為劉冠軍出資購入，孟女只是租用保管箱人，保管箱內物品應視為劉冠軍夫妻共同財產而得予追徵，因此就此部分提起抗告。

最高法院認為，從卷內事證、證人證述等，仍無從連結劉妻保管箱內的物品是劉冠軍侵占公有財物犯罪所得，也難認劉妻保管箱內的物品為劉冠軍所有，日前裁定不得追徵劉妻保管箱內的物品，駁回士檢抗告確定。

另一方面，劉冠軍持有的聯電、台積電、華邦電、云辰等4檔上市櫃股票，經檢察官依職權進行追徵，並於今年2月囑託行政執行署士林分署強制執行，已追徵回1億2915萬7485元。

珠寶 侵占 最高法院

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