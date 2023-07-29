快訊

網軍打柯文哲「仇女」回力鏢射向賴清德 綠白互打藍受益？

高三女遭主任教官性騷一年 求助老師、校長竟反遭「記警告」報復

北市大將有附中了 打造全台首間「全齡大學」有何盤算？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聞到香水味...台中保全尾隨妙齡女4天 跟騷法判50日

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓保全被1名陌生女子香水吸引，接連3天一早騎機車尾隨她到公司，女子嚇到報案由警方開書面告誡，陳仍不罷休再度騎車跟蹤、疑似拿手機偷拍對方，遭移送後還辯稱只是和女子「巧遇」，法院勘驗監視器都拍下他尾隨行蹤，一、二審均依跟蹤騷擾罪判他拘役50日，全案確定。

檢警調查，陳男2022年6月9日、13日及14日，每天早上7點都騎機車從神岡區1間超商尾隨女子到她上班地點，並在外徘徊、觀察及盯梢對方行蹤，女子14日發覺異狀晚上下班就像轄區派出所報案，並經警方以書面告誡陳男，禁止他繼續騷擾女子。

未料陳男收受告誡書後，同月22日一早7點再度自神岡區神林路、三民南路口一路尾隨，經女子等紅綠燈時轉頭驚見又是陳男，陳甚至還拿著手機朝她疑似有跟蹤、拍攝舉動，女子再度報案後經檢方依跟騷法起訴陳。

台中地院一審時，陳坦承一開始有跟蹤女子，但辯稱後來收到警方書面告誡後就停止，表示6月22日那次他只是去買快篩劑，順便買早餐，沒有要跟人的意思，對方看了他一眼，自己沒有意理她。

女子證稱，她停紅綠燈時從右邊後照鏡看到陳男拿手機在拍，且是一樣的機車、一樣的穿著，她發現後陳就趁綠燈回頭，自己恨確定是陳，因為車牌、穿著都一樣。

一審勘驗路口監視器，發現陳男確實沿街一路尾隨，不採信其辯詞，審酌陳為滿足私慾，違反女子意願跟蹤騷擾她，造成對方心生畏怖，且犯後否認、沒有和解，依跟蹤騷擾罪判陳拘役50日。

陳男不服上訴，辯稱因公司要求上班前要快篩，所以6月22日一早才先去超商買快篩劑，才因此「巧遇」女子，否認有故意跟騷行為。

台中高分院二審查，就6月22日當天行蹤，陳起初在警詢時稱是跟地下錢莊的人相約在神林路巷口還錢，但經警方提示監視器畫面後，他隨即改口稱是要去超商買快篩，前後辯詞不一，二審同樣不採信，判處駁回，不得上訴。

陳男因聞到女子香水味，竟接連跟蹤她4天。示意圖／ingimage
陳男因聞到女子香水味，竟接連跟蹤她4天。示意圖／ingimage

快篩 監視器 跟蹤騷擾

延伸閱讀

颱風天兒子離家失聯 高雄婦報案警3公里外涼亭尋獲

登革熱疫情南北夾擊 嘉義市建構防病媒蚊跨界防線再加碼獎勵金

不滿妻出軌…他假冒警性侵按摩女洩憤「逃亡17年」 二審減刑

台電訴請民間電廠返還34億元 高院二審仍判敗訴

相關新聞

不滿妻出軌…他假冒警性侵按摩女洩憤「逃亡17年」 二審減刑

高雄招姓男子2004年因妻子出軌，一怒之下至苓雅某按摩店，竟冒稱三民二分局鼎金派出所警員周文國，脅迫女子性交得逞，東窗事...

潛水男教練水下連環拳 狂毆女教練供氧器致腦震盪

楊姓潛水教練和張女於去年10月各自帶潛客參加團體潛水，楊男見對方輕推自己的客人而心生不滿，竟在張女下潛時，連續毆打她的額...

聞到香水味...台中保全尾隨妙齡女4天 跟騷法判50日

台中陳姓保全被1名陌生女子香水吸引，接連3天一早騎機車尾隨她到公司，女子嚇到報案由警方開書面告誡，陳仍不罷休再度騎車跟蹤...

無照酒駕撞死單親父 判7年2月

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，被檢方依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第一件國民法官參審案，法院本周連續兩天開庭、一天...

保母猛晃男嬰頭致殘疾 重判8年

桃園黃姓保母未妥善照顧五月大男嬰，涉劇烈搖晃男嬰頭部，導致男嬰大腦嚴重受損，造成半身麻痺、視神經萎縮等嚴重後遺症，造成男...

拉法葉案孳息4億美元 沒收

前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院裁准四億多美金，但對部分孳息計算仍發回台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦