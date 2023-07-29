聞到香水味...台中保全尾隨妙齡女4天 跟騷法判50日

台中陳姓保全被1名陌生女子香水吸引，接連3天一早騎機車尾隨她到公司，女子嚇到報案由警方開書面告誡，陳仍不罷休再度騎車跟蹤、疑似拿手機偷拍對方，遭移送後還辯稱只是和女子「巧遇」，法院勘驗監視器都拍下他尾隨行蹤，一、二審均依跟蹤騷擾罪判他拘役50日，全案確定。

檢警調查，陳男2022年6月9日、13日及14日，每天早上7點都騎機車從神岡區1間超商尾隨女子到她上班地點，並在外徘徊、觀察及盯梢對方行蹤，女子14日發覺異狀晚上下班就像轄區派出所報案，並經警方以書面告誡陳男，禁止他繼續騷擾女子。

未料陳男收受告誡書後，同月22日一早7點再度自神岡區神林路、三民南路口一路尾隨，經女子等紅綠燈時轉頭驚見又是陳男，陳甚至還拿著手機朝她疑似有跟蹤、拍攝舉動，女子再度報案後經檢方依跟騷法起訴陳。

台中地院一審時，陳坦承一開始有跟蹤女子，但辯稱後來收到警方書面告誡後就停止，表示6月22日那次他只是去買快篩劑，順便買早餐，沒有要跟人的意思，對方看了他一眼，自己沒有意理她。

女子證稱，她停紅綠燈時從右邊後照鏡看到陳男拿手機在拍，且是一樣的機車、一樣的穿著，她發現後陳就趁綠燈回頭，自己恨確定是陳，因為車牌、穿著都一樣。

一審勘驗路口監視器，發現陳男確實沿街一路尾隨，不採信其辯詞，審酌陳為滿足私慾，違反女子意願跟蹤騷擾她，造成對方心生畏怖，且犯後否認、沒有和解，依跟蹤騷擾罪判陳拘役50日。

陳男不服上訴，辯稱因公司要求上班前要快篩，所以6月22日一早才先去超商買快篩劑，才因此「巧遇」女子，否認有故意跟騷行為。