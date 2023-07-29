不滿妻出軌…他假冒警性侵按摩女洩憤「逃亡17年」 二審減刑

高雄招姓男子2004年因妻子出軌，一怒之下至苓雅某按摩店，竟冒稱三民二分局鼎金派出所警員周文國，脅迫女子性交得逞，東窗事發後招男逃亡17年前年終於自行投案，一審判刑3年8月，招不服上訴，二審法官審酌他願賠償50萬3000元與按摩女和解，經評估再犯機率不高，予以減刑半年，無須強制治療。

「年輕時犯罪，自己做的事情，要出來面對！」招男審理時供稱，17年逃亡期間都在工地打零工度日，因為打零工不需要身分證，招自白想結束逃亡，重新開始工作，彌補被害人才主動投案。

據悉，招男原以計程車維生，當初結婚14年育有2女，卻因好賭成性，老婆後來外出工作有了新歡，並堅持離婚取得小孩監護權、家產，令招男自尊受創，在無法聯繫女兒交雜經濟壓力下，招竟佯稱警員至按摩店威脅按摩女無照營業，該女因深怕被扭送警局法辦，因而被強迫性交得逞，成了招男宣洩性慾的對象。

女子事後不甘受辱前往鼎金所報案，招男自始17年流亡通緝生活。招投案後，經凱旋醫院認定，當年他因經歷離婚重大壓力鑄下大錯，然而當年性暴力情境已不復存在，而在招畏罪潛逃逾17年間，他並無任何犯罪紀錄，也無事證顯示會再以性暴力處理負面情緒。

而逃亡17年後，招男主動投案結束通緝生活，並坦承全部犯行，強烈表達賠償被害人的意願，審理期間，招男終與被害人以50萬3千元賠償達成調解，先以10萬元作頭期款，而招坦然面對過去犯行設法彌補，足見悔悟。

招男長年飲酒為了因應通緝壓力及失眠問題，但這17年來並無酒後駕車、酒後與人起衝突、鬧事等因飲酒失控前科，在撤銷通緝後，覓得穩定月薪3萬元的工作，目前大女兒願意跟他重建關係，逐步減輕負面情緒與壓力，醫院鑑定報告指出，難有施以強制治療依據。

招男因犯強制性交罪，經一審判決後，招男上訴原審量刑過重，且不應宣告強制治療，高等法院高雄分院法官依據醫院鑑定報告，認為有理由將原判決撤銷改判，3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

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