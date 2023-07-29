防挖角偷技術 檢調搜查假僑外資陸企

為杜絕高科技人才遭陸挖角，調查局這個月進行專案查緝9家違法在台陸企。圖／調查局提供 近年大陸因美中科技戰，半導體產業發展陷入瓶頸，試圖以高薪挖角台灣高科技人才，或境外資金併購台灣公司直取關鍵技術等方式突破。調查局為保護台灣戰略性產業，本月動員全省外勤處站搜索九間偽裝成假僑外資的陸企，其中包括大陸紫光集團在台成立的重磅級子公司「楚芯科技」。

遭查辦的九家偽裝的僑外資陸企，分別是香港商新思國際科技、深圳樂芯科技、北京特納飛、薩摩亞商楚芯科技、睿寬智能科技、鰭力科技、鳴岐、道登電子，這些公司背後都是中共官方「國家積體電路產業投資基金」及「中國科學院」投資人民幣數億元的大陸國家級戰略性企業。

其中設立新竹竹北、位於竹科旁的薩摩亞商楚芯科技，正是十年前，挾雄厚資金在全球科技業中瘋狂併購的紫光集團，二○一七年來台設立的子公司。

檢調掌握，楚芯科技原本設立在北市內湖科學園區，負責人正是日前遭台北地檢署偵辦，涉違法替北京特納飛科技來台挖角高階工程師的男子董乃琦。董疑為近水樓台挖角，後來在二○一八年六月將楚芯搬到竹北。

低資本額登記 未實際營運

調查發現，這些透過台幹潛伏進入台灣高科技產業的大型陸企，都是以一、兩百萬的低資本額在台登記，偽裝成僑外資辦事處或台資公司，隱蔽陸資身分。

事實上，這些公司根本沒有實際營運，入不敷出，均是透過大陸母公司以海外帳戶挹注每月數百萬元薪資及營運費用，且為免遭司法機關查緝，甚至刻意不在公司登記地址營運。

新竹地檢署昨天搜索的香港商新思國際科技，檢調懷疑，新思台灣分公司接受政府補助從事研發，卻將面板驅動暨觸控整合單晶片（ＴＤＤＩ）的研發單位，在未獲投審會同意下，違法轉賣給陸企。

調查局掌握，二○一九至二○二○年間，新思國際先將亞洲行動ＬＣＤ及ＴＤＤＩ業務，出售給北京璞華資本公司，其中ＴＤＤＩ研發團隊就隸屬新思台灣分公司。之後，在上海證券交易所上市的對岸ＩＣ設計大廠韋爾半導體，透過增資取得璞華資本名下境外半導體基金股權，接收新思在台ＴＤＤＩ業務，再由該基金全額成立子公司接手，藉此取得台灣研發團隊關鍵技術。