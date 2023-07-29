拉法葉案孳息4億美元 沒收

已故軍火商汪傳浦。圖／取自內政部警政署刑事警察局網站 前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院裁准四億多美金，但對部分孳息計算仍發回台灣高等法院。高院更二審昨判准沒收孳息四億二九五八萬美金，以及各扣押帳戶最新現值的日後至執行為止孳息。

二○○一年起，我國透過司法互助向歐洲各國請求凍結汪傳浦家族海外資產，今年二月自列支敦斯登取回一一○三萬美金（約新台幣三點三億元），本月十一日瑞士也將汪家不法所得一億三八○四萬美金（台幣約四十億元）匯入台北地檢署專戶。

全案源於汪傳浦與海軍前上校郭力恆因拉法葉案取得鉅額回扣，二○一六年沒收新制施行後，方能對汪傳浦犯罪所得審理。法院認為，汪傳浦把佣金匯至妻子葉秀貞、兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲及家族所開設的海外公司帳戶，這些款項是違法無償取得，應予沒收，汪家海外帳戶大部分集中在瑞士、列支敦斯登和盧森堡三國。

高檢署指出，汪家人帳戶有孳息、信託投資股利、債券利息，扣押前帳戶本金確有間接利得產生，最高法院確定判決沒收本金四億八七一九萬美金，汪家人未履行歸還犯罪所得佣金義務，仍持續收孳息。