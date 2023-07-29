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保母猛晃男嬰頭致殘疾 重判8年

聯合報／ 【記者陳俊智／桃園報導

黃姓保母被桃園地院認定有劇烈搖晃5個月大男嬰，導致男嬰終身殘疾，依重傷害罪判刑8年。記者陳俊智/攝影
黃姓保母被桃園地院認定有劇烈搖晃5個月大男嬰，導致男嬰終身殘疾，依重傷害罪判刑8年。記者陳俊智/攝影
桃園黃姓保母未妥善照顧五月大男嬰，涉劇烈搖晃男嬰頭部，導致男嬰大腦嚴重受損，造成半身麻痺、視神經萎縮等嚴重後遺症，造成男嬰家人傷痛及照顧負擔；法院審理時，黃女辯稱對方是舊傷造成後來的傷勢，但未獲法官採信，近日依成年人故意對兒童重傷害罪重判黃女八年徒刑。

判決指出，黃女領有保母人員技術士證照，二○一七年三月二十一日，她在家照顧受楊姓女子託付的男嬰，原本一切正常，但下午傳男嬰呼吸變慢不對勁，送醫診斷有受虐性腦損傷併硬腦膜下出血、腦梗塞等情形。

男嬰經治療復健後，仍有小頭症、發展遲緩、右側肢體偏癱、雙眼視力嚴重受損後遺症；由於男嬰僅腦部受損，身上無明顯外傷，醫院研判是劇烈搖晃導致，疑似有兒虐狀況。

黃女主張，醫院鑑定結果均認男嬰案發已有舊傷，可認定本案傷勢與舊傷有關，而新舊傷發生期間，男嬰並非由她一人照顧，還有男嬰父母，不能以病發在她照顧期間，就推論她有故意或過失傷害責任。

法院調查，男嬰雖有二次腦出血情形，但二家醫院依出血量、病理反應和臨床經驗診斷鑑定，均指腦損與新傷有關，認定黃女案發當天曾劇烈搖晃男嬰頭部。

保母 復健

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