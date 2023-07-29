無照酒駕撞死單親父 判7年2月

台北地院第一件國民法官參審案，法院本周連續兩天開庭、一天評議，昨天宣判。記者王聖藜／攝影 男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，被檢方依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第一件國民法官參審案，法院本周連續兩天開庭、一天評議，昨天宣判，合議庭依酒駕致人於死罪判李男七年二月徒刑；台北地檢署指出，本案量刑輕重反應國民法律情感，呼籲全國用路人「酒駕零容忍」。

死者家屬委任辯護人游敏傑說，量刑可接受，判決有顧慮家屬感受，將向李佳修求償一千萬元；李佳修辯護人范瑋峻說，將與當事人討論是否上訴。

台北地院於宣判後舉行記者會，請參審國民表達心得。有國民法官說，司法不是只有單純懲罰，否則就是報復性司法，如因未判到法定最高刑度被人叫「恐龍」，他完全可以接受。

有國民法官說，一開始排斥參與，但還是要盡國民義務，審判過程「挺燒腦」；另有國民法官說，參審讓他了解法律並非冷酷無情，也有勸人向善的一面，另有人認為自己好像上了一堂法律課。

去年十一月十三日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路四段夜店飲酒，翌日凌晨四時在台北市區酒駕飆車，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前方王姓駕駛車子翻覆死亡。

法院上周海選六名國民法官、四名備位國民法官參審，檢方認為，李佳修在被捕後才認罪，辯方主張李男是自首，盼有減刑機會，自首與否是審案爭點。

北檢指出，本案件相驗開始，公訴檢察官及偵查檢察官攜手合作，檢方提出多樣且完整的證據給國民法官，案件起訴後，院、檢、辯經歷八次協商會議，讓審理期日順利進行。

法院傳喚三名員警作證，並傳喚死者母親、李佳修的母親讓十名國民法官詰問，李佳修表示，他不想逃避責任，希望出獄後有機會替死者上香，蒞庭檢察官建議合議庭判處李男七年六月到九年徒刑。

判決書指出，綜合員警證述、密錄影片、勘驗筆錄及與李同車曾姓少年的證述，員警處理車禍現場時，李佳修已滿臉通紅、全身酒氣，警方合理懷疑李男是肇事者，不符自首要件。

判決指出，李佳修基於玩樂酒後駕車，以時速近一百公里高速恣意馳騁在市區道路，未於第一時間救助被害人，犯罪惡性重大，所生危害至鉅，應量處法定刑中度偏高刑度。

犯罪被害人保護協會協助死者家屬申請補償金，北檢審議核發七十三萬餘元，代墊後再向被告求償。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康