最高檢認有鬼 天使輪船員禁離境

帛琉籍貨櫃船「天使輪」日前因不明原因在高雄外海沉沒，高雄地檢署分案調查。圖／民眾提供 帛琉籍貨櫃船「天使輪」廿一日船身進水傾斜沉船，導致上千只空貨櫃落海，不僅影響航道安全，近五百噸油料近日也出現漏油危機，影響海洋生態安全，最高檢察署指示高雄地檢署依公共危險、海洋汙染防治法分案偵辦，釐清是否有詐保理賠問題，包括船長等十九人已限制出境。

天使輪傾斜當天，船長棄船帶著十八名船員幸運獲救，但因船身載運一三四九個空貨櫃，約逾六百只落入高屏海域漂流，導致高雄港商港航道大受影響，致使船隻航行危險，由於正好在漢光演習前沉船，外界質疑不單純，是否涉及國安問題，最高檢察署下周一將邀集高雄地檢署北上召開專案會議討論。

檢方初步了解，天使輪是從大陸大連方向駛向台灣，途中在浙江海域停泊、徘徊多次，檢方好奇空貨櫃為何突然沉船？是否有海事保險理賠內幕？有待調查釐清。

因發生海難事故，包括船長在內十九人在上岸後，先由航港局初步個別詢問，調查局航業調查處正綜整資料，並請船長、大副及輪機長就船舶基本資料、事故發生經過寫下海事報告，以釐清案情。

為求海事報告的完整性，船東也被要求到案說明，由於船東為外籍人士，船公司也委託律師保護權益，檢調單位取得航港局報告資料後，預計下周將展開約談行動。

雖高雄港務公司近日派遣各式船隻進行打撈作業，僅拖運二三三只貨櫃上岸，且遇颱風杜蘇芮攪局，只好暫停打撈。但船上五百噸油料滲漏，沉船處已出現二平方公里油汙，海委會主委管碧玲指出，就怕天使輪出現油汙外洩情況，避免相關人卸責，已限制船長、大副、輪機長離境，「船東有良知，就趕快出面解決問題」。