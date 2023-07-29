5億高中生墜樓案 發回地檢續查

台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶（圖中）涉殺人罪獲不起訴，全案經再議台中高分檢偵辦17天，認為尚有若干疑點，昨天發回命台中地檢續行偵查。圖／聯合報系資料照片 台中五億高中生墜樓身亡案，同婚的夏姓配偶被控殺人上月由台中地檢不起訴，全案經再議台中高分檢偵辦十七天，認為尚有若干疑點，具體指出待查證事項、方法，昨天發回命台中地檢續行偵查，中檢將分案指派另名檢察官偵辦；賴母律師發表四點聲明，表示將繼續努力。

十八歲賴姓高中生畢業後，剛繼承父親的五億多元房產，五月四日就被發現從墜落在北屯一處社區大門身亡，賴母控訴事前夏姓地政助理帶兒子去登記同婚，認為遭謀財害命，對夏男提告殺人罪，引發社會矚目。

全案經台中地檢署檢察官謝怡如偵辦，窮盡一百多項偵查行為，仍未發現夏男行凶事證，六月廿一日就殺人罪部分處分不起訴。檢方依職權聲請再議，台中高分檢七月十一日收件指派檢察官林彥良偵辦，經十七日偵查，認夏男被控殺人仍有疑點，發回續行偵查。

據了解，台中高分檢發回調查的疑點、待查事證，包括死者家屬委託民間醫師所說「右手針孔」、「頸部勒痕」等內容，加上檢警第一時間在案發現場採證是否足夠？有無確實封鎖現場勘驗？都有必要再進一步調查。

賴母委任律師許哲維說，聲請再議理由共十三點，包括死亡方式未查明，究竟為自殺、他殺或意外，不起訴書中未敘明，若為生前墜樓體內為何無大量出血、為何不做心臟切片確認鉀離子濃度也沒交代，還有現場啤酒罐驗出麻醉藥「利多卡因」成分，賴體內含量雖不足致命，檢方卻以「來源不明」結案。

台中地檢署表示，接獲台中高分檢發回命令後，將依發回所指事項分偵續案號、指派另名檢察官盡速縝密查明釐清，但涉及偵查不公開無法說明。

許哲維說，感謝台中高分檢發回續查，因偵查階段無法得知偵查內容，將持續努力。