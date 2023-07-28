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扭轉「逃檢」形象 桃園地檢署蓋新檢察官宿舍留人才

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地檢署每年偵辦刑案件數全國數一數二，工作負荷沉重，早年不少檢察官分發至此只想盡快請調求去，因而被外界喻為「逃檢」；桃園地檢署為扭轉形象，與桃園市政府互惠合作，於桃園區富國路興建新的檢察官宿舍，期望藉由提供優質生活環境，留住優秀辦案人才。

桃園地檢署近年案件量急速增加，去年有28萬件，今年截至目前有18萬件，案件成長幅度大約7成，檢察官辦案十分辛苦，想要留住好的檢察官不容易，法務部日前公布檢察官升任調動名單，也指桃園資淺檢察官多、人員流動量也高，屬「艱困區域」。

法務部次長陳明堂表示，為了避免桃檢都是「新手駕車」，改善辦案及生活環境品質有其必要性。

桃園地檢署歷經數任檢察長努力，取得桃園區富國路用地，並與桃園市政府合作，由桃園市政府出資興建宿舍，地檢署出地讓市府蓋消防局，透過互惠方式，滿足雙方所需，而宿舍設計為地上8曾、地下2層建物，共有54戶，每戶約28坪，預計於2025年8月完工。

桃園地檢署今天選定吉時舉行開工動土典禮，除歷任檢察長費玲玲、朱兆民、王俊力等人出席，法務部政務次長陳明堂、常務次長蔡碧仲和檢察總長邢泰釗也都與會，受邀貴賓還有行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政與桃園市議長邱奕勝等人。

鄭文燦表示，此工程是一項中央與地方合作雙贏的實際案例，深具里程碑

意義；張善政說檢察官工作極具挑戰性，良好的宿舍環境是必需的，期盼宿舍如期順利啟用；陳明堂則是期盼好的宿舍留住有經驗的檢察官，讓辦案經驗得以傳承，提升桃園地區辦案品質。

桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，開工祭儀由桃園市長張善政（左起）、行政院副院長鄭文燦、法務部政務次長陳明堂主持。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，開工祭儀由桃園市長張善政（左起）、行政院副院長鄭文燦、法務部政務次長陳明堂主持。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，現場冠蓋雲集。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，現場冠蓋雲集。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，行政院副院長鄭文燦（右）等人與會，檢察長俞秀端（左）幫忙引導介紹。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，行政院副院長鄭文燦（右）等人與會，檢察長俞秀端（左）幫忙引導介紹。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，現場冠蓋雲集。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，現場冠蓋雲集。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，現場冠蓋雲集。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署新檢察官宿舍今天動土，現場冠蓋雲集。記者陳俊智／攝影

檢察官 宿舍

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