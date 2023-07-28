妨害投票罪合憲 法務部：繼續查「幽靈人口」案

憲法法庭受理刑法妨害投票等罪釋憲案，今天判決合憲，法務部晚間表示，大法官肯認虛遷戶籍投票罪的規定，將繼續責成檢察機關嚴查「幽靈人口」犯罪。

法務部說，此一判決結果，為查緝選舉「幽靈人口」奠定合憲性的穩固基礎，對於遏止選舉舞弊極具重要性。

法務部表示，依司法實務見解，無繼續居住之事實，意圖使特定候選人當選而虛偽遷移戶籍並因而取得投票權者，才算犯罪，行為人有無繼續居住之事實，是個案判斷問題，與法規範的合憲性與否無涉。

法務部指出，「幽靈人口」對於選舉結果，在競爭激烈的小選區益形嚴重，因小選區當選與否往往僅在數票之差，給予有心人士操縱空間。

法務部表示，已函頒「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，要求檢察機關因應選區特性，嚴防此類犯罪。

法務部還說，也已責令最高檢察署督導台灣高等檢察署統籌各查察機關嚴查包括「幽靈人口」在內所有妨害選舉的不法犯行，達成端正選風及選賢與能的任務。