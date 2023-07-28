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北院首件國民法官審理案 北檢：量刑輕重反應國民法律情感

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

男子李佳修去年11月酒駕飆速撞死王姓單親爸爸，涉嫌無照駕駛及酒駕致死遭起訴，本案成為台北地院首件國民法官參審案。合議庭依酒駕致人於死罪判李有期徒刑7年2月。台北地檢署推派主任檢察官林珮菁、檢察官高光萱、黃振城及楊舒雯組成公訴團隊論告

林珮菁表示，本案量刑輕重反應國民法律情感，呼籲全國用路人「酒駕零容忍」。林珮菁表示，本案具指標性意義，量刑之輕重反映國民法官的法律情感，而國民法官判決與檢方預計結果相距不遠。本案也不僅針對被告李佳修，亦呼籲全國用路人，酒駕零容忍。

檢方在法庭提供已故王姓男子的家庭照片，輔助說明他在世時的生活樣貌，對此，林珮菁說明，過去案件很少注意被害人，被害人形象模糊且從缺，生命就此消失。國民法官法庭中會適度呈現被害人的形象，強調他原本是什麼樣的人，作為平衡。

她說，本案件相驗開始，公訴檢察官及偵查檢察官攜手合作，檢方提出多樣且完整的證據給國民法官，案件起訴後，院、檢、辯經歷8次協商會議，讓審理期日能順利進行。

高光萱指出，李佳修及被害王姓男子都20來歲，檢方調閱許多雙方國中及高中求學經驗的資料，具有參考性。再加上，院方期待案件速戰速決，這也是北檢首件短時間建構被告求學與家庭經驗的案件，提供院方能在短時間內審閱證據。

高光萱也說，國民法官新制上路後，一直有在訓練檢方如何建立被害人形象。至於國民法官制度會不會淪為只打感情戰？她認為並不會，檢方須協助國民法官將感情對應於適當的案件判決結果當中，「把情感放在對的地方，做出對的評價。」

黃振城表示，被告在法庭上通常有律師協助打官司，同時也能當庭為己補充。不過，以國民法官法庭審理的案件來說，被害人絕對無法到庭陳述，僅能倚靠檢察官陳述證據、死傷嚴重性、車禍撞擊力道，甚至是情感層面的話語，被害人非常需要檢察官，且被告與被害的關係並不平衡。

黃振城觀察，本案國民法官將個人的人生智慧帶進法庭，釐清不少關鍵問題。他說，有名國民法官詢問李佳修「是誰告訴你要抄迴向經文？」、「你的悔過書寫了什麼？」提問犀利且關鍵。

另名國民法官則質疑「李佳修的母親不知情孩子國中時曾被學校記過」，指出國中生若被記過，學校一定會通知家長，李母怎麼會不知道孩子曾經被記過？

楊舒雯指出，國民法官法庭與一般法庭還有個差異在於，案件告訴人擁有較完整時間，向國民法官陳述他們在被害人死亡後，受了什麼樣的傷害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首件國民法官參審案今宣判，台北地檢署推推派主任檢察官林珮菁（右二）、檢察官高光萱（右一）、檢察官黃振城（左一）及檢察官楊舒雯（左二）等人組成公訴團隊進行論告。圖／台北地檢署提供
首件國民法官參審案今宣判，台北地檢署推推派主任檢察官林珮菁（右二）、檢察官高光萱（右一）、檢察官黃振城（左一）及檢察官楊舒雯（左二）等人組成公訴團隊進行論告。圖／台北地檢署提供

國民法官 檢察官 酒駕

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