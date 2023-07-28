手法如出一轍…林秉樞逼脫光下跪被判拘役50天 前女友不滿上訴

林秉樞施暴立委高嘉瑜案，一審依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，二審維持原判決。新北地檢署執行科發現林秉樞另涉嫌暴力對待徐姓前女友，手法與對高嘉瑜如出一轍，由檢察官偵辦後依強制罪起訴，聲請簡易判決，新北地方法院簡易庭日前判決拘役50日，可易科，徐姓前女友請求上訴，目前在新北地方法院審理中。

檢方指控，林秉樞2020年3月因懷疑徐女劈腿，以散布不雅影像為由，逼迫徐女下跪，又用手機錄影徐女下跪道歉，並逼徐女脫光後繼續拍攝。

同年8月，林秉樞又細故與徐女爭執，他打給徐女，以「我要整死妳」等語恐嚇徐女，徐女報警，警方同年10月持搜索票逮捕林秉樞，新北地院依恐嚇危害安全罪處拘役40天，可易科罰金。

林秉樞施暴高嘉瑜一審判刑後，林秉樞聲請發還贓證物，檢方發還前檢視贓證物時，發現疑有涉及其他犯罪行為，於是另行簽分案偵辦，經承辦檢察官將扣案手機送數位鑑識，且經被害人提出告訴，查獲犯罪事實；林對徐女除了已判決部分，還涉嫌犯下強制罪，依強制罪起訴。

簡易庭以林秉樞原與徐女為男女朋友，因感情糾紛而恐嚇徐女，造成徐心生畏懼，考量林秉樞具狀表示已針對先前案件和徐女和解、賠償10萬元，請求從輕量刑，依強制罪處拘役50天，可易科罰金。但徐女認為林被輕判，請求檢方上訴，目前案件在新北院審理中。

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