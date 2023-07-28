快訊

中職／超暖！日本球迷徒手接球受傷 江坤宇送簽名球並祝康復

杜蘇芮颱風海陸警解除！「卡努」接力預計這時最接近台灣

手法如出一轍…林秉樞逼脫光下跪被判拘役50天 前女友不滿上訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞施暴立委高嘉瑜案，一審依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，二審維持原判決。新北地檢署執行科發現林秉樞另涉嫌暴力對待徐姓前女友，手法與對高嘉瑜如出一轍，由檢察官偵辦後依強制罪起訴，聲請簡易判決，新北地方法院簡易庭日前判決拘役50日，可易科，徐姓前女友請求上訴，目前在新北地方法院審理中。

檢方指控，林秉樞2020年3月因懷疑徐女劈腿，以散布不雅影像為由，逼迫徐女下跪，又用手機錄影徐女下跪道歉，並逼徐女脫光後繼續拍攝。

同年8月，林秉樞又細故與徐女爭執，他打給徐女，以「我要整死妳」等語恐嚇徐女，徐女報警，警方同年10月持搜索票逮捕林秉樞，新北地院依恐嚇危害安全罪處拘役40天，可易科罰金。

林秉樞施暴高嘉瑜一審判刑後，林秉樞聲請發還贓證物，檢方發還前檢視贓證物時，發現疑有涉及其他犯罪行為，於是另行簽分案偵辦，經承辦檢察官將扣案手機送數位鑑識，且經被害人提出告訴，查獲犯罪事實；林對徐女除了已判決部分，還涉嫌犯下強制罪，依強制罪起訴。

簡易庭以林秉樞原與徐女為男女朋友，因感情糾紛而恐嚇徐女，造成徐心生畏懼，考量林秉樞具狀表示已針對先前案件和徐女和解、賠償10萬元，請求從輕量刑，依強制罪處拘役50天，可易科罰金。但徐女認為林被輕判，請求檢方上訴，目前案件在新北院審理中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林秉樞因暴力對待徐姓前女友，聲請發還證物時再被新北地檢署調查並起訴強制罪。圖／聯合報系資料照
林秉樞因暴力對待徐姓前女友，聲請發還證物時再被新北地檢署調查並起訴強制罪。圖／聯合報系資料照

林秉樞 新北 恐嚇 高嘉瑜 傷害罪

延伸閱讀

游淑慧轟關說疫苗為一己之私 高嘉瑜酸為選舉博版面

林秉樞案外案爆特權疫苗 游淑慧轟高嘉瑜「就是關說」

影／林秉樞再關14天獲自由 高嘉瑜：法律遠遠無法彌補傷害

影／林秉樞爆打立委高嘉瑜、截裸照 高院仍判2年10月 再關14天可自由

相關新聞

林秉樞掌摑逼下跪遭判拘役 前女友上訴又改口已和解

男子林秉樞除了對立法委員高嘉瑜施暴，另在民國109年被查出打前女友耳光、逼下跪並脫光衣物道歉等。新北地院依違反強制罪判拘...

手法如出一轍…林秉樞逼脫光下跪被判拘役50天 前女友不滿上訴

林秉樞施暴立委高嘉瑜案，一審依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，二審維持原判決。新北地檢署執行...

憲法法庭判幽靈人口釋憲案「合憲」 民眾黨立委這麼說

刑法第146條、俗稱「幽靈人口」妨害投票正確罪是否違反人民選舉權引發熱議，憲法法庭今天判決「合憲」。民眾黨立法院黨團幹事...

處罰「幽靈人口」憲法釋憲合憲 台東原住民推不在籍投票

憲法法庭今針對「幽靈人口」刑法妨害投票正確罪相關法條違反人民選舉權判刑條文合憲。不過，對於因工作、求學散居各地的台東原住...

處罰「幽靈人口」合憲 他的有罪判決卻被廢棄…華航工會理事長發聲了

憲法法庭今判決刑法第146條妨害投票罪規定合憲，但廢棄華航企業工會理事長劉惠宗幽靈人口的有罪判決，發回最高法院更審；劉惠...

房仲欠稅1萬都不繳...哭喊日子歹過 行政執行官調帳單見他生活羨慕了

40歲李姓男子逃漏奢侈稅、健保費等8百萬餘元，法務部行政執行署新北分署讓李男分期繳納，李卻連第1期款1萬元都不願提出，還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦