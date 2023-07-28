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處罰「幽靈人口」憲法釋憲合憲 台東原住民推不在籍投票

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

憲法法庭今針對「幽靈人口」刑法妨害投票正確罪相關法條違反人民選舉權判刑條文合憲。不過，對於因工作、求學散居各地的台東原住民族人來說，避免在籍投票帶來的不便，甚至恐涉及幽靈人口案件，廣推「不在籍投票」。

國民黨立委廖國棟表示，人民參與選舉投票的參政權，是憲法上明定的基本人權，但原住民因就學、就業、生活等因素散居全國各地，可能無法順利返鄉投票，導致投票率相對較低，甚至有時回來戶籍地投票，甚至被當作幽靈人口涉嫌違反選罷法而吃上官司；因此，就平地或山地原住民立委選舉部分，由於都是以全國為選區，加上選務較為單純，他早在101年就提案修法原住民選民未來可申請不在籍投票。

廖國棟說，廣居各縣市的原住民便於投票不受到限制，這個可行性是非常高的，而且他的阻礙性比較小，也就是說我們要執行起來其實並沒有什麼任何阻礙，他一定要回到原戶籍地投票，這個造成很多人的困擾，如果在地能夠直接投票，他相信這是民主進步的一大步。

台東縣延平鄉反賄選聯盟發起人伊藍．明基努安認為若單純以戶籍地並無居住事實，就認定違反選罷法構成妨害投票罪，這有很大的模糊空間。因此，去年聯盟就提訴求推動擬定不在籍投票，其實對於原民而言是很有感的，因為，部落大多族人因工作或求學都在外縣市，為了返鄉戶籍地投票，舟車勞頓等問題確實有討論的空間。

他說，其一若要返鄉投票，已在北部工作的族人來說，就要花2、3千元的車資，很多人認為乾脆留下來上班，反而不會花錢；其二返鄉投票就有機會讓候選人以車馬費的理由變相買票，畢竟車馬費算不算買票，這對檢警調查察賄選來說也是有難度；其三，返鄉投票途中若遇到意外發生，後續理賠算誰的，恐怕也是問題之一。而不在籍投票議題其實討論很多年，但該怎麼實施，或許中央及立院可以好好思考。

對於因工作、求學散居各地的台東原住民族人來說，避免在籍投票帶來的不便，甚至恐涉及幽靈人口案件，廣推「不在籍投票」。本報資料照片
對於因工作、求學散居各地的台東原住民族人來說，避免在籍投票帶來的不便，甚至恐涉及幽靈人口案件，廣推「不在籍投票」。本報資料照片

不在籍投票 戶籍

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