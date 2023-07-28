處罰「幽靈人口」合憲 他的有罪判決卻被廢棄…華航工會理事長發聲了

憲法法庭今判決刑法第146條妨害投票罪規定合憲，但廢棄華航企業工會理事長劉惠宗幽靈人口的有罪判決，發回最高法院更審；劉惠宗親自到庭聽判，表示尊重憲法法庭判決，仍質疑候選人為何能任意遷移戶籍選舉，人民卻不行，無疑是「只許州官放火，不許百姓點燈」。

劉惠宗指出，他尊重憲法法庭判決，憲法法庭認為必須考量他們在桃園有工作事實，是比較進步的做法，但他提出質疑為何政黨候選人可以隨意派到任何地方去選市長，地方首長和在地沒有連結，人民對他們的能力、期待會產生問號。卻可以忽略政治人物和在地連結，

他說，他要質疑司法或政府，候選人可以任意遷徙戶籍選舉，但人民卻不行，無疑是「只許州官放火，不許百姓點燈」，雖然憲法法庭此次沒有解決他自始至終的存疑，但至少他們已有小小突破，「雖然不夠，但還是尊重」。

劉惠宗委任律師周政指出，律師團主張全面性檢討刑法幽靈人口罪，雖然法規範正當性部分主張沒有被憲法法庭採納，但還是替當事人找到一個新的出路。

他說，劉惠宗等人在桃園工作多年，在桃園市行使投票權應有正當性， 如今案件被憲法法庭廢棄發回，最高法院也應參照憲法法庭法律見解做出新的裁判，相信也期待最高法院新的裁判能更維護當事人權益，並肯認劉惠宗等人基於在桃園長期工作而取得的選舉權。

周政表示，現今社會很多人工作地和居住地分開的情況下，若能夠更完美的讓大家能在工作地方也可以投票，相信對社會更好。

憲法法庭今判刑法第146條第1、2、3項規定未違反刑罰明確性，未牴觸憲法保障的選舉權和平等權意旨，也符合比例原則，條文合憲，但認為劉惠宗等人長期在桃園市工作、長達2、30年，最高法院111年度台上字第1861號刑事判決仍認定長期工作地不等於實際居住地，侵害憲法保障人民的選舉權，廢棄發回更審。