房仲欠稅1萬都不繳...哭喊日子歹過　行政執行官調帳單見他生活羨慕了

40歲李姓男子逃漏稅、健保費等8百萬餘元，法務部行政執行署新北分署讓李男分期繳納，李卻連第1期款1萬元都不願提出，還頻喊窮，稱日子要過不下去，但行政執行官卻發現李一家人只出入高檔酒店、高爾夫球館，還是多家百貨公司VIP，只得虧李男的窮苦生活「我都羨慕了」，並向法院聲請管收裁准，李男才趕緊匯款繳納100萬換取自由，餘款則辦理分期。

新北分署指出，李男從事不動產近20年，2013年左右李男利用3人頭炒房還逃漏稅，被追討700萬餘稅額、重罰1千萬餘，還加上土地交易稅等，2019年案件移送新北分署執行，李男被拍賣店面、土地、保時捷等財產，執行後還有828萬餘罰鍰未繳清。

新北分署多次要求李男分期繳納，他卻連第一期款項1萬元都不拿，還頻和妻子行政執行署喊窮，稱「日子快過不下去了」，希望行政執行署停止調查。

但新北分署主任行政執行官黃有文卻發現，李男父親過世後，李未拋棄繼承，卻放棄遺產給兄弟，再由兄弟轉贈予給妻子之後，由妻子轉賣或抵押，藉此規避遺產被強制執行，繼承遺產高達4千萬餘。

黃有文還發現，李男一家人生活奢華，不僅常出國旅遊、考察不動產市場，還時常出入高爾夫球場、高檔酒店、高檔餐廳，同時也是多家百貨公司的VIP，讓黃有文都直呼這樣的生活「好羨慕」，李男卻仍強調他出身有錢人家，一直這樣過生活，「因為鉅額欠稅已改變」，黃有文只好向新北地方法院聲請管收裁准，隔天李男妻子便拿著100萬繳交欠款並辦理分期。