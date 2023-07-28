快訊

農業部、環境部雙首長人選出爐 由陳吉仲、薛富盛接任

日本羽賽／戴資穎36分鐘速勝韓悅 4強賽再戰安洗瑩

新竹女中變「陽交附女」？校友家長提4點批陽明交大「難怪被噴」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕致死判7年2月判得好嗎？國民法官：如果被叫「恐龍」可接受

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理男子李佳修酒駕致死案，判有期徒刑7年2月，酒駕致死罪刑度3年以上、10年以下，李未判到最高刑度；國民法官表示，司法不是只有單純懲罰，否則就是報復性司法，如因此被人叫恐龍，完全可以接受。

台北地院今天宣判後舉辦記者會，院長黃國忠陪同司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、秘書長吳三龍、副秘書長黃麟倫4名司法院「巨頭」與會，聽取國民法官參審後的心得。

一名國民法官說，一開始排斥參與，但還是要盡國民義務，他本來對司法不了解，在審判長帶領下理解法理、法律原則，過程挺「燒腦」；他說，過程中最令人激動的不是看死者血腥照，而是看檢察官出證死者女兒的照片。

另名國民法官說，參審讓他了解法律並非冷酷無情，也有勸人向善的一面，參審後了解什麼是「刑法59條情堪憫恕」；他說，經過這次他與人講話多了「法律味」，開口就會說「甚麼適用法律什麼什麼的」。

備位國民法官說，本來想會不會太主觀而作不出正確的判決，但評議後，發現一切都是多餘的，國民參審會讓多元的意見納進判決，做出正確裁判，自己好像上了一堂法律課。

審判長兼受命法官林鈺珍說，選任程序結束後，曾怕國民法官不來宣示造成缺額，後來國民法官還是順利完成審判，評議的重點包括李佳修是否自首？如何量刑？國民法官們都能很快掌握證據並表示意見。

林鈺珍說，評議時是以匿名用「便利貼」貼在白板上討論重要、次要的量刑事由，大家再互相討論，有國民法官認為李佳修無法選擇撞的人是誰，因此，死者王姓駕駛的條件只列為「中性因子」，她有被國民法官說服。

陪席法官吳玟儒說，經過與國民法官的交流，相信全國第1件由國民審判的酒駕致死案判決經得起考驗；法官洪寧雅說，參審國民職業多元，審案專注，國民的看法已提供她未來審判更多的視角。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北地院國民法官法庭。圖／本報資料照片
台北地院國民法官法庭。圖／本報資料照片
台北地方法院國民法官法庭審理酒駕致死案3位職業法官，左起洪甯雅、審判長林鈺珍、陪席法官吳玟儒。記者王聖藜／攝影
台北地方法院國民法官法庭審理酒駕致死案3位職業法官，左起洪甯雅、審判長林鈺珍、陪席法官吳玟儒。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者林伯東／攝影
台北地院國民法官法庭。記者林伯東／攝影

國民法官 司法院 酒駕

延伸閱讀

無照駕駛+酒駕致死 國民法官重判他有期徒刑7年2月

酒駕「零容忍」撞死人…國民法官判多重？北院首件下午出爐

國民法官「家暴殺夫」首宗判決出爐 婦援會：失望與遺憾

國民法官審酒駕致死案 被告認罪死者家屬批卸責

相關新聞

五億高中生殺人案不起訴！台中高分檢認定仍有疑點 發回台中地檢重查

台中5億高中生命案，台中地檢署上月底就夏姓地政士被控殺人罪嫌部分不起訴，全案經再議後台中高分檢認為，全案尚有若干認定、疑...

處罰「幽靈人口」 憲法法庭判刑法妨害投票正確罪合憲

男子胡靈智2006年遷戶籍到花蓮縣卓溪鄉，並在同年6月的村里長選舉支持有叔侄關係的候選人，被依刑法妨害投票正確罪判刑。胡...

無照駕駛+酒駕致死 國民法官重判他有期徒刑7年2月

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第1件選任國民法官參審案，法院本周2天開庭、1天評議，...

網紅控保母虐童案大逆轉 前檢談鄉民獵巫的「私刑正義」

2021年10月，網紅「鳳梨」吳泓逸在臉書「幫好友出氣」控「保母虐童」，指其綽號「彫博」的蔡姓好友找了一名有照保母照顧未滿一歲的女嬰，然而女嬰因腦部受到撞擊而死亡，遂公開控訴該保母「虐嬰」。「鳳梨」聽說保母解釋是「自己跌倒的」，便在網路上利用自身「網紅」的聲量，「公審」該名保母，面對媒體連飆好幾句三字經，質問：「你相信嗎？」

五億高中生命案被二審發回續查 律師發表4點聲明

台中5億高中生墜樓身亡案，同婚的夏姓地政士被控殺人部分，經台中地檢署上月偵結不起訴，全案再議後台中高分檢指派檢察官林彥良...

酒駕致死判7年2月判得好嗎？國民法官：如果被叫「恐龍」可接受

台北地院國民法官法庭審理男子李佳修酒駕致死案，判有期徒刑7年2月，酒駕致死罪刑度3年以上、10年以下，李未判到最高刑度；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦