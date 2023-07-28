酒駕致死判7年2月判得好嗎？國民法官：如果被叫「恐龍」可接受

台北地院國民法官法庭審理男子李佳修酒駕致死案，判有期徒刑7年2月，酒駕致死罪刑度3年以上、10年以下，李未判到最高刑度；國民法官表示，司法不是只有單純懲罰，否則就是報復性司法，如因此被人叫恐龍，完全可以接受。

台北地院今天宣判後舉辦記者會，院長黃國忠陪同司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、秘書長吳三龍、副秘書長黃麟倫4名司法院「巨頭」與會，聽取國民法官參審後的心得。

一名國民法官說，一開始排斥參與，但還是要盡國民義務，他本來對司法不了解，在審判長帶領下理解法理、法律原則，過程挺「燒腦」；他說，過程中最令人激動的不是看死者血腥照，而是看檢察官出證死者女兒的照片。

另名國民法官說，參審讓他了解法律並非冷酷無情，也有勸人向善的一面，參審後了解什麼是「刑法59條情堪憫恕」；他說，經過這次他與人講話多了「法律味」，開口就會說「甚麼適用法律什麼什麼的」。

備位國民法官說，本來想會不會太主觀而作不出正確的判決，但評議後，發現一切都是多餘的，國民參審會讓多元的意見納進判決，做出正確裁判，自己好像上了一堂法律課。

審判長兼受命法官林鈺珍說，選任程序結束後，曾怕國民法官不來宣示造成缺額，後來國民法官還是順利完成審判，評議的重點包括李佳修是否自首？如何量刑？國民法官們都能很快掌握證據並表示意見。

林鈺珍說，評議時是以匿名用「便利貼」貼在白板上討論重要、次要的量刑事由，大家再互相討論，有國民法官認為李佳修無法選擇撞的人是誰，因此，死者王姓駕駛的條件只列為「中性因子」，她有被國民法官說服。

陪席法官吳玟儒說，經過與國民法官的交流，相信全國第1件由國民審判的酒駕致死案判決經得起考驗；法官洪寧雅說，參審國民職業多元，審案專注，國民的看法已提供她未來審判更多的視角。

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