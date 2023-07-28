五億高中生殺人不起訴發回續查 夏男偽造文書下月開庭

台中5億高中生墜樓身亡案，同婚的夏姓地政士被控殺人部分，經台中地檢署上月偵結不起訴，全案再議後台中高分檢指派檢察官林彥良偵辦，認定全案仍有部分疑點尚待釐清，7月11日收案後時隔17天，今天發回台中地檢續行偵查，中檢將分偵續案號，由另名檢察官偵辦。

賴姓高中生方年滿18歲高中畢業，剛繼承父親5億多元房產5月4日就被發現從墜落在北屯1處社區大門身亡，賴的母親控訴事前夏姓地政助理帶兒子去登記同婚，認為遭謀財害命，對夏提告殺人罪嫌，引發社會矚目。

台中地檢署窮盡100多項偵查行為，仍未發現夏男行凶實證，6月21日偵結就殺人嫌疑部分不起訴。經檢方職權、賴的母親聲請再議，台中高分檢7月11日收件分案，歷經17日偵查認為夏男被控殺人仍有疑點，今天發回台中地檢續行偵查。

台中高分檢表示，全案仍在偵查中為維護雙方權益，雖有具體指摘哪些疑點，命令台中地檢續查，但是哪些疑點無法對外說明；而外界質疑、再議人聲請部分，也有和案情不相關聯的部分就不再著墨，僅就牽涉被告嫌疑部分發回。

而台中地檢署6月21日偵結時，也認定夏男、賴男因辦理假結婚登記，均為偽造文書共犯，但賴男已死亡予以不起訴，另依使公務員登載不實罪嫌起訴夏。

台中地院受理後，已訂定庭期預計8月7日上午傳喚夏男出庭。